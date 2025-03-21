嘉義男酒醉吵輸人亮出西瓜刀 3人衝上前搶刀全掛彩
嘉義縣竹崎親水公園附近一間快炒店今晚發生糾紛，4人酒酣耳熱之際發生爭執，3名男子與1名男子爭論，其中1名男子疑似講輸人又氣不過，喝醉酒直接拿出西瓜刀威嚇，其他3人見狀嚇壞，連忙衝上去奪刀，爭搶過程中4人都受傷，由救護車送醫治療。
據了解，在快炒店吵架的4人互相認識，酒後爆發口角衝突，其中1名男子與另外3名男子吵架，疑似講輸人氣不過，突然亮出西瓜刀，最後4人為了搶西瓜刀，手都被刀子劃傷，友人吃驚怎會發生這種事，互相都認識，酒後居然全都掛彩送醫院。
嘉義縣消防局今晚7點多獲報，竹崎鄉中正路附近發生創傷案件，現場共4名男子受傷，分別為34歲、41歲、51歲及59歲，均肢體受傷，意識清楚，給予相關處置，分別送往聖馬及灣榮醫院救治，其中有人傷口深需縫合，詳細糾紛原因仍待警方釐清。
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