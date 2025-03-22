募款收容流浪貓 男收錢後棄養

陳姓男子將34隻貓養在套房內卻不照顧，籠子內滿是貓便，惡臭難聞。圖／南投縣政府提供 陳姓男子以救援流浪貓為名，以5千元不等代價代為寄養貓，隨後不管不顧，南投縣家畜疾病防治所接獲檢舉，在陳男租屋套房內找到34隻貓，擠在10幾坪大空間，髒亂惡臭讓人難以忍受，已將貓轉移安置，並依動物保護法追究陳男責任。

家畜疾病防治所表示，陳男以「陳Ｏ名」、「Andy」等名義，在社群軟體藉由動物救援之名，募款收容流浪犬貓，他以妥善照顧貓狗環境照片，取得民眾信任，有飼主因無法飼養，陳男便以每隻5千元不等代價，接受寄養。

陳男去年在竹山鎮透天厝租一間套房，將幾十隻貓養在房間內和客廳公共空間，一開始還正常餵養，但不久陳男不見蹤影。幾十隻貓餓的喵瞄叫，房東和其他房客看不下去幫忙餵養，陳男卻始終不出面。因環境相當惡劣，房東日前向防治所舉發，免得這些貓生病、餓死。

防治所人員到了租屋處，發現陳男在客廳和套房內放置籠子共養34隻貓，雖然還有飼料，但籠內都是貓便散發惡臭，貓隻瘦弱毛髮髒亂，已構成「虐待」。處理人員待在套房內十幾秒，就臭到受不了，戴上層層口罩，才將34隻貓搬運到車上，運回防治所安置。

防治所長唐佳永說，陳男曾因虐待動物致死，早被禁止飼養犬隻，並被彰化、雲林、南投列為「不得飼養犬隻黑名單」，提醒民眾勿輕信他的不實宣傳，勿將流浪動物交給他，更不要捐款。

曾有將貓寄養在「陳Ｏ名」、「Andy」等名下請聯繫南投縣動物收容所（049）2225440領回，或洽詢南投縣家畜疾病防治所（049）2222542轉保護課。