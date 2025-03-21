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小紅書驚見「台灣警官學校日常」 警大：去年就已記過

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

中央警察大學有學生去年初將上課影片張貼「小紅書」，遭民眾下載存檔，在公務員使用大陸熱門社交媒體平台近來引發國安疑慮之際，重新利用Threads個人帳號貼文撻伐「這不行吧」，果然引熱議；不過警大說明，該帳號去年就刪文關閉，校方也已記過處分。

有關民眾昨在Threads貼文，提醒中央警察大學學生將校內活動影像上傳中國大陸社交軟體一事，中央警察大學稍早說明，這名帳號暱稱「小紅薯」的男學生，去年2月間因為一時好奇與好玩，隨手將平常上課、打掃環境的生活影片，分別於2024年2月22至25日間陸續上傳小紅書，校方第一時間發現後，立刻依校規予以記過處分，該生也於2月25日將所有影像刪除、下架，同時關閉帳號。

警大表示，這位民眾在Threads個人帳號貼文的「台灣警官學校日常」內容，應為民眾於去年2月25日之前的備份資料，校方對於民眾檢舉將虛心檢討策進，同時也會持續加強學生教育，強化正確保密防諜的國安觀念，杜絕類似狀況再次發生。

公務員使用大陸流行分享平台連日遭肉搜，有民眾將去年２月下載自小紅書暱稱小紅薯帳號的「台灣警官學校日常」影片，又在Threads重新貼出，要求重視國安問題；中央警察大學表示，該生去年已關閉帳號、刪除貼文，也遭校方記過處分了。圖／擷取自Threads
公務員使用大陸流行分享平台連日遭肉搜，有民眾將去年２月下載自小紅書暱稱小紅薯帳號的「台灣警官學校日常」影片，又在Threads重新貼出，要求重視國安問題；中央警察大學表示，該生去年已關閉帳號、刪除貼文，也遭校方記過處分了。圖／擷取自Threads
公務員使用大陸流行分享平台連日遭肉搜，有民眾將去年２月下載自小紅書暱稱小紅薯帳號的「台灣警官學校日常」影片，又在Threads重新貼出，要求重視國安問題；中央警察大學表示，該生去年已關閉帳號、刪除貼文，也遭校方記過處分了。圖／擷取自Threads
公務員使用大陸流行分享平台連日遭肉搜，有民眾將去年２月下載自小紅書暱稱小紅薯帳號的「台灣警官學校日常」影片，又在Threads重新貼出，要求重視國安問題；中央警察大學表示，該生去年已關閉帳號、刪除貼文，也遭校方記過處分了。圖／擷取自Threads

Threads 上傳 警察

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