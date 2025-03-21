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重複偷倒3次！彰化又見農地偷倒廢棄物 地主及司機共5人遭法辦

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化偏鄉農地又被倒亂廢棄物！埤頭鄉一處農地近日被亂倒事業廢棄物，半夜還焚燒波及鄰地稻作，警方會同環保局查出原來是地主讓業者亂倒，將司機、地主等共4人移送法辦；無獨有偶二水鄉近日也查獲一起在農地亂倒廢棄物案，將砂石車司機移送法辦。

埤頭鄉周厝崙段農地日前發現有不明大車出入，還亂倒裝潢拆除的事業廢棄物，且趁半夜焚燒，傳出臭味，甚至燒到相鄰農地的稻作，民眾報警處理。

埤頭分駐所員警到現場勘查，發現堆置許多廢棄物，許多已經被焚燒，所長吳銘發即指派專人調閱周邊監視器清查涉案車輛，並通報彰化縣環保局，經多日過濾數十處監視器清查，發現可疑小貨車涉有重嫌，通知黃姓車主到案說明案情，黃男坦承與游姓司機雇於楊姓裝潢業者，載運裝潢拆除的營建混合物至許姓地主農地棄置。

警方調查，許姓老農因農地久未耕作，以每車3000元為代價，讓楊姓業者棄置裝潢廢棄物，並載至農地焚燒後掩埋，前後共被棄置3次，收取9000元，警方依依違反廢棄物清理法將地主、業者、車主、司機等4人移送彰化地檢署偵辦。

而田中警分局二水分駐所員警近日巡邏時，眼尖發現一輛砂石車疑似至農地傾倒廢棄物，立即攔查該車，黃姓司機表示是載運砂石至農地傾倒，但沒有攜帶證明文件。

警方即通知環保局及水資處人員到場稽查，發現傾倒物並非砂石而是玻璃、樹枝、塑膠等廢棄物，該砂石車未領有廢棄物清除許可文件，也依違反廢棄物清理法移送法辦。

埤頭鄉一處農地近日被亂倒事業廢棄物，半夜還焚燒波及鄰地稻作，警方將4人移送法辦。圖／警方提供
埤頭鄉一處農地近日被亂倒事業廢棄物，半夜還焚燒波及鄰地稻作，警方將4人移送法辦。圖／警方提供
二水鄉近日也查獲一起在農地亂倒廢棄物案，將砂石車司機移送法辦。圖／警方提供
二水鄉近日也查獲一起在農地亂倒廢棄物案，將砂石車司機移送法辦。圖／警方提供

廢棄物 砂石 農地

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