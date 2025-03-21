聽新聞
0:00 / 0:00
影／不要動！賭場藏基隆鬧區 警破門逮28賭客
基隆市吳姓男子承租市中心鬧區忠四路一處3樓民宅，經營天九牌職業賭場，每晚人聲鼎沸，警方監控多時，今天凌晨大破門逮捕吳男與27名賭客，查扣賭資、抽頭金50萬餘元。員警衝進賭場大聲喝斥「不要動」，有賭客見狀高舉雙手。
基隆市警察局日前接獲線報，監控多時蒐證，發現忠四路附近鬧區確有天九牌職業賭場，夜夜人聲鼎沸，以人潮為掩護，並設有監視器嚴格控制賭客進出，熟客才能獲准進入。警方組專案小組埋伏蒐集具體事證後，今天凌晨向基隆地院聲請搜索票獲准。
今天凌晨1時許，警方荷槍實彈，全副武裝持破壞器材破門，員警衝進賭場大聲喝斥「不要動」，有的賭客見狀高舉雙手不敢動，有的則往樓梯間逃竄，統統被逮。
警方查扣賭金及抽頭金共51萬餘元、賭具及監視設備，查獲吳姓主持人等28人。警詢後將吳男依賭博罪移送基隆地檢署偵辦，賭客則依社會秩序維護法裁處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言