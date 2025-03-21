影／不要動！賭場藏基隆鬧區 警破門逮28賭客

基隆市吳姓男子承租市中心鬧區忠四路一處3樓民宅，經營天九牌職業賭場，每晚人聲鼎沸，警方監控多時，今天凌晨大破門逮捕吳男與27名賭客，查扣賭資、抽頭金50萬餘元。員警衝進賭場大聲喝斥「不要動」，有賭客見狀高舉雙手。

基隆市警察局日前接獲線報，監控多時蒐證，發現忠四路附近鬧區確有天九牌職業賭場，夜夜人聲鼎沸，以人潮為掩護，並設有監視器嚴格控制賭客進出，熟客才能獲准進入。警方組專案小組埋伏蒐集具體事證後，今天凌晨向基隆地院聲請搜索票獲准。

今天凌晨1時許，警方荷槍實彈，全副武裝持破壞器材破門，員警衝進賭場大聲喝斥「不要動」，有的賭客見狀高舉雙手不敢動，有的則往樓梯間逃竄，統統被逮。