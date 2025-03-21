台東傳幼兒園多名孩童受虐 縣府：涉施暴1師停聘

台東某幼兒園發生孩童疑遭虐事件，民代指班上8名孩童逾半數遭2名老師虐待，有孩童嘴唇瘀青、手臂擦傷。縣府表示，其中1名遭指控施暴老師已停聘接受調查，絕不姑息。

對於今天議員質詢，台東縣政府教育處回應，對於這所國小附設幼兒園教師疑不當對待幼兒深表遺憾，並譴責教師不當行為，也對幼兒所遇狀況感到痛心及難過，全案依法啟動調查，務求以最嚴謹、公正態度調查，絕不姑息任何違法失德行為。

教育處說明，1月9日教育處接獲學校校安通報後，依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」組調查小組，由3名外聘學者專家入園調查。另依規定1月份函文學校將疑似行為人停聘靜候調查，倘經查證屬實，依「教保服務人員條例」第12、40條規定，最重可處新台幣60萬元罰鍰，並公布行為人姓名及機構名稱，並終身不得擔任教保服務人員。

台東縣議會今天進行臨時會，審查衛生局等單位提案。民進黨籍縣議員黃治維質詢衛生局指出，台東某國小幼兒園兼特教班8名學生，有逾半學生遭施虐，竟是由家長揭發，有受虐女童父母親在學校看完監視器畫面後當場落淚。

黃治維表示，學校是孩童的第1層保護，社福單位是第2層保護，衛生局和醫療院所是最後的一道防線，「為何都無法保護小孩，為什麼是家長自己揭發呢？」

黃治維接受中央社記者訪問表示，家長發現女兒嘴唇瘀青、手臂有傷痕，老師說法是被掉落櫃子砸傷，家長還邀縣議員去學校查看，是否設備老舊需要經費補助，校方後來再度請家長檢視影片，家長看了影片當場哭出來。黃治維透露，據看過影片人員轉述，有看到老師拉扯孩童，甚至疑坐在孩童身上。