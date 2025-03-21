健身女教練遭詐244萬元 詐團男竟突告白「我真的愛上妳了」

詐騙示意圖／Ingimage 嘉義縣25歲健身女教練去年在交友軟體認識一名男網友，不料誤入詐騙虛擬貨幣投資圈，投入金額達244萬元，詐騙集團嫌犯事後發送懺悔訊息，透露自己也是被騙至緬甸參與詐騙，還對女教練告白，表達愛意「妳是很好的女孩，這段時間裡我真的愛上妳了」等字句，警方循線查獲陳姓等2名車手，進一步偵辦案件。

根據警方調查，女教練去年12月在交友軟體認識一名外貌陽光的男網友，後來兩人加line建立聯繫，男網友頻繁關心女教練，逐漸加深彼此信任，不久後就向女教練推薦一款高回報投資APP，起初女教練小額投入1萬元後，的確獲得了約5000元回報，並且能夠領回現金，這使她逐漸放下戒心。

隨著女教練逐步投入更多資金，男網友接連推薦投資虛擬貨幣，稱此項投資能帶來「暴利」，在男網友引導下，女教練將現金150萬元、62萬元、32萬元多次交付給對方，甚至以信用卡預借方式繼續投入，投資APP一直顯示獲利情況，進一步加深女教練對投資軟體信任度。

後來，女教練卻再也無法聯繫上男網友，直至她收到一則突如其來的訊息。訊息中，男網友坦承自己其實是一名詐騙犯，並聲稱自己也是被騙到緬甸參與詐騙工作，「妳是很好的女孩，這段時間裡我真的愛上妳了，希望不要再玩交友軟體了」。

竹崎分局表示，獲報後調閱嫌犯交錢地點監視器畫面，日前成功循線查獲2名車手，其中包括1名陳姓男子及1名未成年少年，以協助詐騙集團進行非法交易，依法移送法辦，另在案件中的其他取款車手為香港籍人士，已在取款後迅速離境，呼籲網路交友須保持警覺。