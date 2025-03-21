快訊

遭影射放消息？葛斯齊開戰S家「別再噁心」 賈永婕不忍回應了

現場尖叫四起！花蓮火車站前計程車暴衝 民眾痛苦倒地哀嚎

健身女教練遭詐244萬元 詐團男竟突告白「我真的愛上妳了」

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

詐騙示意圖／Ingimage
詐騙示意圖／Ingimage
嘉義縣25歲健身女教練去年在交友軟體認識一名男網友，不料誤入詐騙虛擬貨幣投資圈，投入金額達244萬元，詐騙集團嫌犯事後發送懺悔訊息，透露自己也是被騙至緬甸參與詐騙，還對女教練告白，表達愛意「妳是很好的女孩，這段時間裡我真的愛上妳了」等字句，警方循線查獲陳姓等2名車手，進一步偵辦案件。

根據警方調查，女教練去年12月在交友軟體認識一名外貌陽光的男網友，後來兩人加line建立聯繫，男網友頻繁關心女教練，逐漸加深彼此信任，不久後就向女教練推薦一款高回報投資APP，起初女教練小額投入1萬元後，的確獲得了約5000元回報，並且能夠領回現金，這使她逐漸放下戒心。

隨著女教練逐步投入更多資金，男網友接連推薦投資虛擬貨幣，稱此項投資能帶來「暴利」，在男網友引導下，女教練將現金150萬元、62萬元、32萬元多次交付給對方，甚至以信用卡預借方式繼續投入，投資APP一直顯示獲利情況，進一步加深女教練對投資軟體信任度。

後來，女教練卻再也無法聯繫上男網友，直至她收到一則突如其來的訊息。訊息中，男網友坦承自己其實是一名詐騙犯，並聲稱自己也是被騙到緬甸參與詐騙工作，「妳是很好的女孩，這段時間裡我真的愛上妳了，希望不要再玩交友軟體了」。

竹崎分局表示，獲報後調閱嫌犯交錢地點監視器畫面，日前成功循線查獲2名車手，其中包括1名陳姓男子及1名未成年少年，以協助詐騙集團進行非法交易，依法移送法辦，另在案件中的其他取款車手為香港籍人士，已在取款後迅速離境，呼籲網路交友須保持警覺。

教練 詐騙集團

延伸閱讀

7人詐團小額借貸廣告詐財 被害人遭逼學狗爬脫衣打臀

無孔不入！家中真裝修險被詐136萬元工程款 雲警透露詐團滲透原因

新北淡水滬尾捷動能 免費體驗中高齡健身新風潮

調查局破首宗詐團勾結不動產仲介 婦被愛情詐騙4700萬

相關新聞

現場尖叫四起！花蓮火車站前計程車暴衝 5人輕重傷急送醫

花蓮火車站前站今天傍晚發生一起意外，一輛計程車不明原因暴衝，直撞人行道，造成計程車司機在內5人受傷，分送慈濟、門諾、部立...

3月雪山難頻傳空勤剛救24人 合歡西峰又傳獨攀失聯

3月雪高山事故頻傳，新北市24人登山隊攀登南三段，因大雪7人高山症、1人摔倒下巴穿刺，昨天向南投縣消防局求援，今天上午空...

健身女教練遭詐244萬元 詐團男竟突告白「我真的愛上妳了」

嘉義縣25歲健身女教練去年在交友軟體認識一名男網友，不料誤入詐騙虛擬貨幣投資圈，投入金額達244萬元，詐騙集團嫌犯事後發...

桃園龍潭鐵皮屋燃燒冒大量火光 3層房屋陷火海

桃園市龍潭區竹龍路225巷上一棟3層頂樓加蓋建築，今下午4時5分許，1樓突然起火燃燒冒出大量火光，消防人員獲報後，立即佈...

高雄垃圾車輾過單車8旬婦致右腳骨折 司機辯沒看到人

82歲詹姓婦人今天下午4時許牽單車在高市楠梓東街逛市集，經過環保局垃圾車前方，司機未注意，啟動引擎往前開，致詹婦單車被捲...

影／三義4車連環撞畫面曝光 疑未注意前方路況釀禍

苗栗縣三義鄉台13線公路與英雄地下道口前天傍晚發生4車連環撞的意外，一名機車騎士受傷，警方初步調查4人都無酒駕行為，車禍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。