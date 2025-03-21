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高雄垃圾車輾過單車8旬婦致右腳骨折 司機辯沒看到人
82歲詹姓婦人今天下午4時許牽單車在高市楠梓東街逛市集，經過環保局垃圾車前方，司機未注意，啟動引擎往前開，致詹婦單車被捲入輪下，詹摔倒右腳遭輪胎輾過，粉碎性骨折，送醫緊急開刀；劉姓司機稱當時沒看到婦人，肇責由警方釐清。
楠梓警分局調查，詹姓婦人當時牽著腳踏車在楠梓東街逛市集，由劉姓男子（37歲）駕駛的環保局垃圾車則停在市集內收垃圾；詹牽著單車走過垃圾車前方，但劉男未注意，啟動引擎往前開，導致詹婦的單車被捲入垃圾車輪下，當場卡住。
詹婦因重心不穩摔倒在地，右腳被垃圾車輾過，致粉碎性、開放性骨折，警消獲報趕抵現場，救護員查看詹婦傷勢，詹婦意識還保持清醒，隨後將她從輪下搶救脫困，緊急送醫開刀治療。
劉男事後經警方施以酒測，無酒駕行為，劉聲稱，當時啟動引擎往前開，並未發現詹婦的人影，疑大車視線死角釀禍；詳細車禍肇責由交通大隊釐清判定。
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