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現場尖叫四起！花蓮火車站前計程車暴衝 5人輕重傷急送醫
花蓮火車站前站今天傍晚發生一起意外，一輛計程車不明原因暴衝，直撞人行道，造成計程車司機在內5人受傷，分送慈濟、門諾、部立花蓮醫院，其中69歲林姓計程車司機受困車內，被救出時已無呼吸心跳，還在搶救，台鐵、警方人員都到場處理，調閱監視器釐清發生原因。
這起意外發生在下午5時25分，因今天是星期五，傍晚時車站已湧現上下車人潮，計程車突然暴衝撞人，現場尖叫聲四起，還有被撞民眾倒在地上痛到哀嚎。
警方初步調查，計程車駕駛姓林、69歲，當時過轉運站過興一街後，開始失控並往車站方向暴衝，先連撞一輛雙載機車，造成64歲孫姓男子及其妻58歲黃姓婦人倒地受傷，分別有胸、腿骨裂、擦挫傷等傷勢，接著計程車再撞上24歲吳姓機車騎士及28歲陳姓路人，陳右腳骨折、吳多處擦挫傷，胸悶。
計程車最後是高速撞上車站圍牆才停下，林姓駕駛一度受困車內，被消防人員救出時已經沒有呼吸心跳，還在醫院搶救，另4名傷者也由消防人員分送花蓮慈濟醫院、門諾醫院及部立花蓮醫院治療。
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