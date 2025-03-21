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3月雪山難頻傳空勤剛救24人 合歡西峰又傳獨攀失聯
3月雪高山事故頻傳，新北市24人登山隊攀登南三段，因大雪7人高山症、1人摔倒下巴穿刺，昨天向南投縣消防局求援，今天上午空勤出動兩架直升機，將8名傷者及其餘隊員分三梯救下山。一名山友昨天獨攀合歡西峰失聯，警消動員搜尋，因山區積雪通訊差，到下午仍未尋獲。
24人登山隊13日從花蓮縣瑞穗林道入山，走南三段預計22日從南投縣信義鄉開高山下山，16日行走到丹大山時下雪，積雪深達10公分，路徑難以辨識，加上零下低溫，隊員陸續出現發燒、感冒症狀。
登山隊昨天前進到南投縣郡東山西鞍營地時，7名隊員出現高山症，還有1人摔傷導致下巴穿刺傷，血流不止，緊急向南投縣消防局求援。消防局組搜救隊從郡大林道前往救援，同時向空勤總隊申請支援。不過，登山隊中午回報，山區濃霧為了安全原地紮營，今天再前往郡東山停機坪等待救援。
今天天候許可，空勤總隊第二大隊直升機上午8時由台中清泉崗出發，8點半抵達目標區，因地面積雪，特搜隊員下機完成待救人員清點及檢傷，再搭配機工長引導8名傷者上機，8點53分降落竹山消防訓練中心，由救護車送往竹山秀傳醫院治療。
因為其他隊員也出現失溫、高山症，10點18分又派出第二架直升機飛抵郡東山，分兩梯次將剩餘16名隊員載運下山，同樣送往竹山秀傳醫院檢查，這些隊員普遍有凍傷、擦挫傷及感冒，雖無生命危險，但連續幾天大雪封山，冰寒刺骨仍讓他們餘悸猶存。
南投縣消防局今天凌晨4點又接獲報案，一名男子昨天獨攀合歡西峰，到今天凌晨仍未回到住宿農場，，仁愛消防分隊和太管處上午組搜救隊，從小風口登山口出發救援。
合歡西峰步道長6.8公里，沿途要經過7、8座山頭，來回需要10至12個小時，且沿途訊號不佳，因為山區積雪、結冰，步道濕滑相當危險，更增添搜救難度，截至目前仍未尋獲失聯山友。
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