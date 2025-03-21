快訊

永豐金股利出爐超預期！每股配1.25元寫新高 小股東樂歪

中職／陳傑憲成「2億男」！ 坦言光靠季賽拿不到這紙合約

比照亞亞！移民署出手「要求限期離境」 廢止2網紅陸配居留許可

聽新聞
0:00 / 0:00

3月雪山難頻傳空勤剛救24人 合歡西峰又傳獨攀失聯

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

3月雪高山事故頻傳，新北市24人登山隊攀登南三段，因大雪7人高山症、1人摔倒下巴穿刺，昨天向南投縣消防局求援，今天上午空勤出動兩架直升機，將8名傷者及其餘隊員分三梯救下山。一名山友昨天獨攀合歡西峰失聯，警消動員搜尋，因山區積雪通訊差，到下午仍未尋獲。

24人登山隊13日從花蓮縣瑞穗林道入山，走南三段預計22日從南投縣信義鄉開高山下山，16日行走到丹大山時下雪，積雪深達10公分，路徑難以辨識，加上零下低溫，隊員陸續出現發燒、感冒症狀。

登山隊昨天前進到南投縣郡東山西鞍營地時，7名隊員出現高山症，還有1人摔傷導致下巴穿刺傷，血流不止，緊急向南投縣消防局求援。消防局組搜救隊從郡大林道前往救援，同時向空勤總隊申請支援。不過，登山隊中午回報，山區濃霧為了安全原地紮營，今天再前往郡東山停機坪等待救援。

今天天候許可，空勤總隊第二大隊直升機上午8時由台中清泉崗出發，8點半抵達目標區，因地面積雪，特搜隊員下機完成待救人員清點及檢傷，再搭配機工長引導8名傷者上機，8點53分降落竹山消防訓練中心，由救護車送往竹山秀傳醫院治療。

因為其他隊員也出現失溫、高山症，10點18分又派出第二架直升機飛抵郡東山，分兩梯次將剩餘16名隊員載運下山，同樣送往竹山秀傳醫院檢查，這些隊員普遍有凍傷、擦挫傷及感冒，雖無生命危險，但連續幾天大雪封山，冰寒刺骨仍讓他們餘悸猶存。

南投縣消防局今天凌晨4點又接獲報案，一名男子昨天獨攀合歡西峰，到今天凌晨仍未回到住宿農場，，仁愛消防分隊和太管處上午組搜救隊，從小風口登山口出發救援。

合歡西峰步道長6.8公里，沿途要經過7、8座山頭，來回需要10至12個小時，且沿途訊號不佳，因為山區積雪、結冰，步道濕滑相當危險，更增添搜救難度，截至目前仍未尋獲失聯山友。

空勤直升機今天飛往南投縣郡東山，將24名登山隊員載運下山，送醫治療。圖／空勤總隊提供
空勤直升機今天飛往南投縣郡東山，將24名登山隊員載運下山，送醫治療。圖／空勤總隊提供
24人登山隊攀登南三段，因大雪導致多名隊員高山症、穿刺傷， 上午由空勤直升機分梯救援。圖／空勤總隊提供
24人登山隊攀登南三段，因大雪導致多名隊員高山症、穿刺傷， 上午由空勤直升機分梯救援。圖／空勤總隊提供
空勤直升機今天 郡東山，將24名登山隊員載運下山，送醫治療。圖／空勤總隊提供
空勤直升機今天 郡東山，將24名登山隊員載運下山，送醫治療。圖／空勤總隊提供
空勤直升機今天飛往南投縣郡東山，將24名登山隊員載運下山，送醫治療。圖／空勤總隊提供
空勤直升機今天飛往南投縣郡東山，將24名登山隊員載運下山，送醫治療。圖／空勤總隊提供

南投縣 直升機 高山症

延伸閱讀

合歡山積雪未融化 台14甲線翠峰至大禹嶺夜間封閉

影／雪山外籍登山客受傷獲救 領隊無照又未保險將受罰

再現「銀白世界」 晴空下玉山積雪絕美

別登頂！玉山急凍積雪超過15公分 主峰線鐵鍊凍出成排冰柱

相關新聞

影／20萬罰款比特犬Lucky飼主繳了！ 動保處：持續等待領養

比特犬Lucky短短11天內二度傷人，遭到沒入於台北市動保處，徐姓飼主也遭開罰20萬元。動保處表示，今天已收到飼主的罰鍰...

3月雪山難頻傳空勤剛救24人 合歡西峰又傳獨攀失聯

3月雪高山事故頻傳，新北市24人登山隊攀登南三段，因大雪7人高山症、1人摔倒下巴穿刺，昨天向南投縣消防局求援，今天上午空...

金髮YUKI假義消亂入幫溺水男童CPR 檢方分案查偽造文書

台中北屯區16日傳出3歲男童溺斃案，現場卻爆出1名頭戴金髮自稱「YUKI」的假義消幫男童CPR；台中地檢表示，針對該名不...

陽明山遊覽車翻覆事故因「煞車失靈」？真相：使用再生胎、超速、車體經過變造

煞車系統沒問題，車體曾經過變造，上層乘客區無鋼架保護，並且使用再生胎。

把人撞癱竟判「無罪免賠」？理由是：法院搞不清楚到底是誰開的車

最終，官司纏訟7年多，法院竟然因為搞不清楚到底是誰開的車，於是將當時車上的兩人分別判決無罪定讞。

影／三義4車連環撞畫面曝光 疑未注意前方路況釀禍

苗栗縣三義鄉台13線公路與英雄地下道口前天傍晚發生4車連環撞的意外，一名機車騎士受傷，警方初步調查4人都無酒駕行為，車禍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。