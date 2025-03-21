宜警1、2月逮捕66名車手 攔阻上千萬元詐款

宜蘭警方今天指出，配合警政署打擊詐騙，今年1、2月轄區共破獲7件詐騙案，逮捕66名車手，並與金融機構合作攔阻新台幣1000多萬元詐款，呼籲民眾提高警覺。

宜蘭縣政府警察局今天在礁溪分局舉辦防詐宣導，局長劉炯炫主持，並提供受害人受訪影片，分享自身遭詐經歷。

宜蘭林姓女被害人說，她因誤信假投資，投入122萬元後被騙獲利1200萬元，但須付10%稅金後才能拿到錢，當她準備再匯款127萬元時，警方獲銀行行員通報成功攔阻匯款，改誘捕車手面交取款後，當場逮捕車手葉男。

她表示，今年2月法院開庭時，葉男家屬出面賠償遭詐的122萬元，達成和解。還好積蓄全數取回，否則不知該如何向家人交代，感謝警方協助。

劉炯炫說，常見詐騙手法前3種分別為「假投資」、「假交友的投資詐財」及「假冒機構公務員詐財」，發生地點主要集中在宜蘭市、羅東鎮及冬山鄉等人口稠密鄉鎮。

他表示，宜蘭警方在今年1月到2月不遺餘力，查獲及逮捕相關詐騙集團車手共7件、66人，攔阻查扣不法所得達1000多萬元。呼籲被害人，若真的不幸被詐團詐騙，千萬不要相信網路上所說的可幫你取回詐騙金額的謠言，因為這是二次詐騙，一定要透過正常訴訟程序，警方將會協助。