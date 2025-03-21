新北國小校長涉針孔監視老師挨告 警將約談雙方

新北市某國小校長涉安裝針孔攝影機監控老師，遭控告妨害秘密。新北市教育局今天表示，當年訪查未發現不當行為，若有新事證將啟動調查。警方說，將會約談雙方說明。

媒體今天報導，新北市某國小校內曾發生輔導主任不當對待特教生案例，校長為防範再度發生施暴事件，曾在教職員辦公室安裝針孔攝影機；後來又安裝正常的監視器，教職員憤而控告校長妨害秘密。

據指出，相關教職人員是今年1月間在外縣市提告，經單一窗口受理，轉到新北市警察局某警分局後續調查。警方今天指出，將瞭解案情後，依法約談告訴人、被告到案說明。

新北市教育局今天回應中央社記者詢問表示，事件為發生於民國110年的某國小教師辦公室裝設監視器案，曾於110年8月間到此校實地訪視。

經到校實地訪視後，教育局指出，當時行政辦公室內裝設2台監視錄影機，且系統都已連線運作；檢視學校管理單位相關書面資料，並無特殊不當及違規情形。

教育局表示，民眾向媒體投訴，學校在裝設監視器前有疑似先裝設針孔攝影機；不過，目前並未接獲相關新事證，警方未請求協助行政調查。

案件若有新事證，教育局指出，將立即啟動調查，儘速釐清，並依相關法規處理，以確保學校師生隱私權益。

教育局表示，各校基於維護校園安全及防止辦公室遭非法入侵等考量，若於行政或教師辦公室裝設錄影系統，應注意維護個人隱私，並公開向全校師生充分討論、說明監視系統裝設目的及使用管理規範，減少疑義。