影／三義4車連環撞畫面曝光 疑未注意前方路況釀禍

苗栗縣三義鄉台13線公路與英雄地下道口前天傍晚發生4車連環撞的意外，一名機車騎士受傷，警方初步調查4人都無酒駕行為，車禍原因和責任將進一步釐清。

苗栗警分局3月19日下午5點17時接獲報案，三義鄉台13線公路與英雄地下道口有交通事故，警方獲報後立即派員到場協助交通疏導。

初步了解，車禍發生前，30歲吳姓男子駕駛自小客車，由三義鄉台13線北往南直行，行經英雄地下道口時，疑似未注意車前狀況，撞上前方另一名吳姓男子（32歲）同向行駛的小貨車，當時小貨車準備左轉，發生碰撞後，小貨車又與對向曾姓男子由南往北直行的小客車、鍾姓男子騎乘的普通重型機車碰撞，現場僅機車騎士輕微受傷，4名駕駛經酒精檢測都沒有酒駕，詳細事故原因尚待調查釐清。