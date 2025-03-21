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影／三義4車連環撞畫面曝光 疑未注意前方路況釀禍

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣三義鄉台13線公路與英雄地下道口前天傍晚發生4車連環撞的意外，一名機車騎士受傷，警方初步調查4人都無酒駕行為，車禍原因和責任將進一步釐清。

苗栗警分局3月19日下午5點17時接獲報案，三義鄉台13線公路與英雄地下道口有交通事故，警方獲報後立即派員到場協助交通疏導。

初步了解，車禍發生前，30歲吳姓男子駕駛自小客車，由三義鄉台13線北往南直行，行經英雄地下道口時，疑似未注意車前狀況，撞上前方另一名吳姓男子（32歲）同向行駛的小貨車，當時小貨車準備左轉，發生碰撞後，小貨車又與對向曾姓男子由南往北直行的小客車、鍾姓男子騎乘的普通重型機車碰撞，現場僅機車騎士輕微受傷，4名駕駛經酒精檢測都沒有酒駕，詳細事故原因尚待調查釐清。

苗栗警分局呼籲，用路人駕駛車輛應全神貫注，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。

苗栗縣三義鄉台13線公路與英雄地下道口19日傍晚發生4車連環撞的意外，一名機車騎士受傷，警方初步調查4人都無酒駕行為，車禍原因和責任將進一步釐清。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣三義鄉台13線公路與英雄地下道口19日傍晚發生4車連環撞的意外，一名機車騎士受傷，警方初步調查4人都無酒駕行為，車禍原因和責任將進一步釐清。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣三義鄉台13線公路與英雄地下道口19日傍晚發生4車連環撞的意外，一名機車騎士受傷，警方初步調查4人都無酒駕行為，車禍原因和責任將進一步釐清。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣三義鄉台13線公路與英雄地下道口19日傍晚發生4車連環撞的意外，一名機車騎士受傷，警方初步調查4人都無酒駕行為，車禍原因和責任將進一步釐清。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣三義鄉台13線公路與英雄地下道口19日傍晚發生4車連環撞的意外，一名機車騎士受傷，警方初步調查4人都無酒駕行為，車禍原因和責任將進一步釐清。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣三義鄉台13線公路與英雄地下道口19日傍晚發生4車連環撞的意外，一名機車騎士受傷，警方初步調查4人都無酒駕行為，車禍原因和責任將進一步釐清。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣三義鄉台13線公路與英雄地下道口19日傍晚發生4車連環撞的意外，一名機車騎士受傷，警方初步調查4人都無酒駕行為，車禍原因和責任將進一步釐清。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣三義鄉台13線公路與英雄地下道口19日傍晚發生4車連環撞的意外，一名機車騎士受傷，警方初步調查4人都無酒駕行為，車禍原因和責任將進一步釐清。圖／記者胡蓬生翻攝

交通事故 機車騎士 酒駕

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