聽新聞
0:00 / 0:00
影／三義4車連環撞畫面曝光 疑未注意前方路況釀禍
苗栗縣三義鄉台13線公路與英雄地下道口前天傍晚發生4車連環撞的意外，一名機車騎士受傷，警方初步調查4人都無酒駕行為，車禍原因和責任將進一步釐清。
苗栗警分局3月19日下午5點17時接獲報案，三義鄉台13線公路與英雄地下道口有交通事故，警方獲報後立即派員到場協助交通疏導。
初步了解，車禍發生前，30歲吳姓男子駕駛自小客車，由三義鄉台13線北往南直行，行經英雄地下道口時，疑似未注意車前狀況，撞上前方另一名吳姓男子（32歲）同向行駛的小貨車，當時小貨車準備左轉，發生碰撞後，小貨車又與對向曾姓男子由南往北直行的小客車、鍾姓男子騎乘的普通重型機車碰撞，現場僅機車騎士輕微受傷，4名駕駛經酒精檢測都沒有酒駕，詳細事故原因尚待調查釐清。
苗栗警分局呼籲，用路人駕駛車輛應全神貫注，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言