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影／雪山外籍登山客受傷獲救 領隊無照又未保險將受罰

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

雪霸國家公園雪山圈谷昨天中午發生菲律賓籍登山客滑落50公尺受傷的意外，空勤直升機雖飛往現場，但無法降落及吊掛，救援人士趕到現場後，昨晚協助傷者步行至七卡山莊完成救援任務。

雪霸國家公園管理處指出，這支登山隊由5名菲籍人士組成，但領隊未具備緊急救護證照，也未幫全隊隊員投保登山綜合險，將由台中市政府消防局依台中市政府登山活動管理自治條例處置。

雪管處表示，3月20日雪山圈谷發生菲籍登山客滑落50公尺的意外，患者意識清楚且傷勢輕微，雪管處先由保育志工協助患者至369臨時營地進行初步處置，隨後由雪管處保育巡查員、台中市消防局及保七第五大隊共同協助患者步行至七卡山莊休息，再前往登山口離開，晚間7點完成救援任務，所有人員均平安。

這支登山隊伍有申請雪管處入園許可證，隊伍要入園登山前，雪管處人員已詳盡告知雪山積雪狀況及相關風險路段，並勸導對方暫緩入山，但整支隊伍並未聽勸，仍入園前往雪山。

雪霸管理處再次提醒山友，雪山目前積雪約20公分，積雪將由軟雪轉為硬冰，步道路面會更溼滑，籲請山友務必備妥雪攀裝備與保暖準備，困難地形請勿勉強通行，確保登山安全。

雪山圈谷昨天發生外籍登山客滑落受傷意外， 救難人員出動救援。圖／雪霸國家公園管理處鍾華提供
雪山圈谷昨天發生外籍登山客滑落受傷意外， 救難人員出動救援。圖／雪霸國家公園管理處鍾華提供
救難人員將菲律賓登山團隊後送到七卡山莊休息。圖／雪霸國家公園管理處鍾華提供
救難人員將菲律賓登山團隊後送到七卡山莊休息。圖／雪霸國家公園管理處鍾華提供
雪山圈谷昨天發生外籍登山客滑落受傷意外， 救難人員出動救援。圖／雪霸國家公園管理處鍾華提供
雪山圈谷昨天發生外籍登山客滑落受傷意外， 救難人員出動救援。圖／雪霸國家公園管理處鍾華提供

患者 雪山 雪霸

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