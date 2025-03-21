快訊

地牛翻身！16:29台南規模4.4地震 8縣市有感「最大震度4級」

倫敦希斯洛機場失火斷電！緊急關閉致空中交通大亂

開車衝撞核三大門求刑8個月 恆春鎮代主席曝「訝異但尊重」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

核三廠6日發生火警，恆春鎮民代表會主席趙記明開車衝撞核三廠大門，屏東地檢署偵結，以涉犯刑法以駕駛動力交通工具對依法執行職務之公務員施強暴脅迫罪嫌提起公訴，求處8個月以上有期徒刑。對此趙記明表示，訝異但尊重司法後續判決。

趙6日中午12時許駕駛自用小客車前往核三廠，想進入核三廠內視察火災狀況，核三廠人員表示需按規定申請，趙卻駕車衝撞核三廠鐵捲門致使毀損。屏地檢偵結後，認為趙身為恆春鎮代會主席，應透過正當法律程序及相關法定職權解決，竟以衝撞大門方式妨害員警執行公務。

此案經媒體傳播造成輿論譁然，犯罪情節實屬嚴重，為避免衍生模仿效應，兼衡國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益維護，請求法院從重量處有期徒刑8月以上之刑度。

趙記明聞訊後表示，針對屏東地檢署起訴，雖然對求刑8個月有些訝異，但仍尊重司法後續的判決。他強調，此次衝撞雖是不好的示範，但這是為了凸顯台電核三廠長期對於恆春半島居民安全上的忽視及不負責任。

他說，當時連警察、消防人員都被拒之於門外，真的發生狀況誰能夠因應疏散？而且這次事件後，核三廠還掩蓋了一次蒸氣室的小火警事故。無論後續判決如何，他相信核三廠鬆散及忽視當地居民安全的通報機制，會更受到外界檢視，也希望中央及地方政府重視。

針對趙所提及的蒸氣室小火警，核三廠表示，12日警報器響是冷氣冷媒外洩導致，並未發生火警。

核三廠6日發生火警，恆春鎮民代表會主席趙記明開車衝撞核三廠大門，隔天在警察局做筆錄時鞠躬道歉。圖／本報資料照
核三廠6日發生火警，恆春鎮民代表會主席趙記明開車衝撞核三廠大門，隔天在警察局做筆錄時鞠躬道歉。圖／本報資料照

司法 核三廠

延伸閱讀

恆春鎮代主席開車衝撞核三大門 屏地檢求處8月有期徒刑

南港LaLaport才開幕10分鐘！地下美食街2度傳火警警示聲

懷疑女友搞曖昧 新北男在情敵家大門引爆爆裂物遭羈押

大門被阻…屋外電動機車自燃釀災 八德一家3口OHCA送醫全救回

相關新聞

影／20萬罰款比特犬Lucky飼主繳了！ 動保處：持續等待領養

比特犬Lucky短短11天內二度傷人，遭到沒入於台北市動保處，徐姓飼主也遭開罰20萬元。動保處表示，今天已收到飼主的罰鍰...

金髮YUKI假義消亂入幫溺水男童CPR 檢方分案查偽造文書

台中北屯區16日傳出3歲男童溺斃案，現場卻爆出1名頭戴金髮自稱「YUKI」的假義消幫男童CPR；台中地檢表示，針對該名不...

陽明山遊覽車翻覆事故因「煞車失靈」？真相：使用再生胎、超速、車體經過變造

煞車系統沒問題，車體曾經過變造，上層乘客區無鋼架保護，並且使用再生胎。

把人撞癱竟判「無罪免賠」？理由是：法院搞不清楚到底是誰開的車

最終，官司纏訟7年多，法院竟然因為搞不清楚到底是誰開的車，於是將當時車上的兩人分別判決無罪定讞。

影／三義4車連環撞畫面曝光 疑未注意前方路況釀禍

苗栗縣三義鄉台13線公路與英雄地下道口前天傍晚發生4車連環撞的意外，一名機車騎士受傷，警方初步調查4人都無酒駕行為，車禍...

影／搶快切西瓜轉彎 台南轎車翻車受傷還要挨罰

45歲呂姓男子今上午11時許駕駛轎車左轉中華北路時，擦撞分隔島翻車，導致呂男及王姓乘客身體挫傷，就醫後無大礙，而呂男經酒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。