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金髮YUKI假義消亂入幫溺水男童CPR 檢方分案查偽造文書

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中北屯區16日傳出3歲男童溺斃案，現場卻爆出1名頭戴金髮自稱「YUKI」的假義消幫男童CPR；台中地檢表示，針對該名不具義消資格者，檢方今剪報分案由檢察官偽造文書罪嫌偵辦，另現場人員有無涉及過失致死罪嫌，也會一併釐清。

台中地檢指出，檢察官黃彥凱3月17日相驗北屯區3歲男童疑似溺斃案件，案發時家屬曾報119派遣救護人員抵達男童家中實施緊急救護。

檢方說，媒體報導現場協助救護人員中，疑有不具義消資格者，實施急救行為疑有不當，及其所持身分證件、專業證照也可疑有偽造情事，認為涉有刑法偽造文書等犯罪嫌疑。

檢方表示，全案已剪報分案，一併由相驗檢察官偵辦；據了解，檢方將清查救護相關流程，即針對義消協助救災相關規範，但因男童才剛相驗結果尚未出爐，現場救護人員的行為，與男童死亡結果間有無因果關係，是否涉嫌過失致死罪嫌等，也會一併釐清。

台中市3歲男童16日在住家溺水，一名金髮男子身穿制服，加入施作CPR，遭家屬質疑。圖／讀者提供
台中市3歲男童16日在住家溺水，一名金髮男子身穿制服，加入施作CPR，遭家屬質疑。圖／讀者提供

偽造文書 檢察官

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