影／中國海警24小時兩度襲擾金門 海巡署驅離

4艘中國海警船隻昨日下午進入金門海域，遭海巡署巡防艇強勢驅離，在24小時內，於今天上午再度突襲金門海域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區趕緊迅速反應，調度勤務對應驅離，但接連事件也讓海巡人員疲於奔命。

海巡署表示，昨日14時50分至15時，中國海警的4艘船隻「14508」、「14608」、「14605」及「14604」自金門外海航向金門南方海域，並同時從金門復興嶼、翟山、料羅及北碇南面4處進入我國水域。海巡署巡防艇立即強勢驅離，並於17時成功將這些中國海警船隻驅逐出金門限制水域。

結果今日早上8時45分至9時，這4艘中國海警船再次出現，企圖侵擾金門海域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區迅速調度勤務，並通過中、英文無線電廣播強烈要求中國海警船隻改變航向，最終在我方巡防艇的併航監控下，這些海警船於11時再次被迫離開金門限制水域。

海巡署指出，這次事件表明中國海警的侵擾行為日益加劇，尤其是在短短24小時內兩度襲擾金門海域，至今，中國海警已經侵擾金門水域達63次。海巡署強烈譴責中國對我國水域的侵擾行為，並強調將持續秉持堅定立場，對這些灰色地帶的侵擾行動進行嚴密的勤務部署和有效應對。