男爬過50多座百岳攀奇萊東稜遇難 遺體覆雪今被運下山

一名李姓男子15日隨隊登奇萊東稜，入山不久遇到下雪，疑似失溫落後失聯，17日被發現倒在磐石西峰前路徑上已無呼吸心跳。同行16人被雪圍困3天昨獲救脫險，空勤黑鷹直升機今早再度出發載8名搜救人員上山尋找李男，因遺體埋在雪中，花了一番功夫挖掘、整理並搬抬，下午1時30分帶下山。

花蓮縣消防局美崙消防分隊長吳柏勳說，搜救人員今早分成兩梯次搭乘黑鷹直升機上山，在驚嘆號池營地下機，往奇萊北峰方向尋找，山區積雪深道路結冰，樹木和箭竹林也結成冰柱，稍有不慎可能就會滑落。

搜救人員上午10時許在往奇萊北峰方向約750公尺左右找到人，當時李男身上覆雪約20公分，眾人先看到背包，在周邊挖掘尋獲，以捲式擔架包覆後，申請直升機吊掛，下午1時30分回到德興棒球場附近空地降落，成功完成任務。家屬已趕抵花蓮並製作筆錄，暫未表示意見。

59歲李男參加高雄登山社團組隊，一行14人加上3名協作，15日出發從奇萊登山口入山，預計20日下山。出發前天氣預報已示警低溫高山有降雪機率，隊伍仍按原定計畫出發且未帶雪地裝備。

同行隊友表示，李男爬過50多座百岳，登山經驗豐富，雖有高血壓慢性病史，平日都服藥控制。一行人第二天上午6時從奇萊山屋出發朝磐石中峰營地前進，沿途天氣惡劣下雨又下雪，爬上奇萊北峰、下東稜，經過月形池走到箭竹林，李男疑似失溫落後。

隨後翁姓領隊要求大家等李，隊伍邊走邊停，不過天氣太冷，每個人全身發抖，一名隊員殿後陪李男一起走，因低溫且全身濕透也撐不下去，只好留下食物、瓦斯罐給李男，自己先進山屋避難，隔天17日一早翁姓領隊等人回頭找人，當天上午10時許發現李男倒在路徑上已無呼吸心跳。