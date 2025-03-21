陽明山遊覽車翻覆事故因「煞車失靈」？真相：使用再生胎、超速、車體經過變造

陽明山遊覽車翻車事故

民國96年6月24日傍晚六點三十分左右，一輛隸屬於台灣租車旅遊集團、車號A5-171的遊覽車，搭載美商嘉康利公司員工及家屬29名，於陽明山中山樓參加開幕大會後的歸途中，行經仰德大道、永公路口，因煞車失靈，企圖擦撞山壁及路邊護欄減速不成，之後追撞下山的白色鈴木轎車，轎車又迎面撞上上山的銀色豐田轎車，遊覽車則向右打滑失控墜入70公尺深的山谷，造成兩人當場罹難，6人送醫不治，共計8人死亡、25人輕重傷。

由於本案屬重大交通事故，牽涉多人傷亡。案發後首要任務就是傷患的送醫急救，所以，為了救護及現場處理的順暢，當晚就封鎖陽明山仰德大道，且交通事故的現場蒐證與鑑定，除了由臺北巿警察局交通大隊交通事故處理組負責現場的拍照、測繪、蒐證與鑑定外，當時我是擔任臺北市警察局刑事鑑識中心主任， 也接獲通報，親自帶領鑑識團隊上山支援現場刑事蒐證，及屍體相驗記錄等工作。

因為本案還涉及遊覽車到底有無煞車失靈及為何會煞車失靈？車輛行駛有無超速？遊覽車的車頂為何會脫離，導致乘客飛出車外被車體壓死等種種間題。 鑑定還涉及遊覽車的車體結構、機械運作及車輛工程等專業，這些專業在交通警察及鑑識人員並無相關的人才，所以，檢察官及法官也委任專業的車輛技師，或車輛工程大學教授來協助鑑定。

本案事故現場經交通及鑑識勘察、採證與鑑定結果，仰德大道上靠近永公路囗是屬於連續下坡路段，雙向道通行，右邊有水泥護欄、中間畫有雙黃線，另一邊是對向的車道，而車道旁就是山壁。現場地面上發現有一條煞車痕跡，但是靠右邊的水泥護欄及遊覽車的右側輪胎上卻有摩擦的痕跡。

遊覽車體及機械經專業車輛技師鑑定結果，煞車系統沒問題，車體曾經過變造，上層乘客區無鋼架保護，並且使用再生胎。

經法醫相驗屍體結果，都是因墜落撞擊，或遭車體、物體撞擊或輾壓致死， 無他殺嫌疑。

檢警研判，司機可能行駛在陽明山仰德大道上，看到前面有車速減慢狀況，頻踩煞車。當時適逢下坡路段，車速46公里，超過道路速限40公里，加上遊覽車是使用再生胎，摩擦力不足。而依當時天候為晴、日照充足、視線良好、道路平坦等情形，並無不能注意之情事，竟疏忽未注意，於駕車行駛長下坡路段時，未使用低速檔而以第三、四、五檔行駛，加上司機未開啟煞車鼓冷卻水系統、頻踩煞車等不當行為，以致煞車來令片過熱而降低摩擦阻力，及減損煞車力。

司機因而誤認該車煞車系統失靈，雖試圖以車身擦撞右側水泥護欄之方式減速，卻因該處後方路段並無路側護欄可供擦撞而無法減速，之後遊覽車追撞下山同向的白色鈴木轎車，鈴木轎車被追撞失控，再迎面撞上對向上山的銀色豐田轎車。遊覽車為了避免再撞車，就將方向盤向右打，此時剛好護欄終止了，於是遊覽車在撞斷一支測速桿之後，偏滑失控墜入70公尺深的山谷。

因為肇事遊覽車曾變造過車體，上層乘客區無鋼架保護，導致翻滾中車頂脫離，車內乘客被拋出車外摔死、或遭翻滾的車體輾壓、或物體撞擊，才導致如此慘重的傷亡。 民國97年4月21日，臺灣士林地方法院檢察署調查認為，許姓司機疏於檢查煞車，在行駛長下坡路段又未用低速檔，也沒有開啟煞車鼓冷卻水系統，致煞車力減損。駕駛誤認煞車失靈，頻踩煞車無效，企圖擦撞護欄減速卻肇禍， 依業務過失致死等罪起訴，並求刑3年。

民國98年3月31日，臺灣士林地方法院宣判，許姓駕駛犯業務上過失致人於死罪，處有期徒刑6個月，可易科罰金，以新臺幣1,000元折算一日計算。同年6月29日，臺灣高等法院宣判，上訴駁回。雙方未再上訴，全案定讞。

道路交通的安全考量及事故的鑑定主要有四個元素：人、車、路及環境（含氣候）等不同變因。而交通事故的調查其實跟我們講過的任何一個刑案、火災調查一樣，案發現場都需要經過仔細的跡證蒐集、測繪、攝影、記錄，再加上對車輛特性、車體碰撞、駕駛行為、受傷部位等專業知識，並且綜合以上資料加以縝密思考、分析、推論，來重建車禍發生的過程和原因，才能釐清事實的真相，作為後續追究責任歸屬的依據。 任性出版《臺灣超級大案鑑識現場》，作者：謝松善、曾春僑。

加上現今的車輛上大都裝有行車攝錄影機，而且街頭的監視攝錄影機到處密布。還有，大型車輛如遊覽車，車上都必須裝上記錄車速的行車記錄器。所以萬一發生車禍時，即可調取相關影像及車速，結合前述的人、車、路及環境、天候的蒐證，即可使車禍鑑定的結果更為正確，勿枉勿縱。

（本文摘自任性出版《臺灣超級大案鑑識現場》，作者：謝松善、曾春僑）