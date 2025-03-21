挪威籍僧侶苦行途中迷路 竹山警熱心聯絡佛寺掛單

25歲的挪威籍僧侶最近在台灣苦行，卻在南投縣竹山鎮產業道路迷路，民眾熱心協助，卻因語言不通，將他載到竹山警分局，員警透過翻譯軟體，才知道他找不到住宿地點，警方詢問佛寺協助，最後由德山寺提供住宿，讓他順利掛單，恢復體力後，繼續行程。

竹山警分局表示，這名年輕僧侶日前背著大背包、帶著雨傘，獨自走在溪頭和杉林溪間的產業道路。因為天色已晚、道路地點偏遠，民眾開車經過研判他迷路，停車詢問。不過，兩人語言不通，比手劃腳仍無法溝通，為了確保外籍僧侶安全，民眾將他載往竹山警分局求助。

竹山派出所員警張郁晟、黃文璟使用手機翻譯軟體溝通，才知道他是挪威人，目前獨自苦行，走到杉林溪返程時，因為天色已晚又不懂中文，找不到合適地點休息。