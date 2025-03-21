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高雄電桿爆炸噴火 騎士遭火花覆蓋全身、住戶電梯受困

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市阿蓮區中正路與民生路口昨晚6點53分發生電線桿爆炸，噴出大量火花覆蓋機車騎士，嚇壞不少路過人車，電桿爆炸還一度造成阿蓮市區短暫停電，甚至有民眾受困電梯，警消獲報救援，民眾一度以為是鳥擊所致，不過台電高雄區處否認，僅表示是線路設備故障。

警消第一時間獲報抵達中正路與民生路口時，爆炸噴火花的電桿已經沒有火勢，現場警消查看噴火的電桿，發現疑似為電桿分段開關設備導致短路，爆炸噴出的火花是因為分段開關設備破碎所引發瞬間火星噴濺，就怕有二次噴火花的可能，警方更在現場交管1小時。

有路過的民眾行車記錄器拍下，電桿爆炸當下瞬間整條街道被照得比白天還要亮，整條街籠罩在強光之中，兩旁的店家卻瞬間全部停電陷入黑暗，而爆炸當下還有機車騎士正好騎車經過電桿下方，當場被電桿噴濺出的大量火星覆蓋全身，但該名騎士立刻加速逃離，隨後周邊停電數秒後又隨即復電。

事故不僅造成有民眾疑似被火花噴濺，甚至短暫停電後，台電人員晚間8時許正在搶修時，為了維修電桿線路而斷電，造成中山路上某大樓有電梯因斷電直接卡住無法運行，住戶受困電梯，所幸民眾立刻報案，受困15分鐘後台電人員先行復電才將人救出。

台電高雄區處表示，事發是因阿蓮區中正路一帶架空線路開關設備有火星故障情形，事發後為安全起見，短暫停電約15分鐘隔離故障點，事故並非鳥擊，現場故障設備也已於事發後1小時修復完成。

阿蓮區中正路與民生路口電桿噴出大量火星，台電表示是線路故障所致。記者巫鴻瑋／翻攝
阿蓮區中正路與民生路口電桿噴出大量火星，台電表示是線路故障所致。記者巫鴻瑋／翻攝
阿蓮區中正路與民生路口電桿噴出大量火星，一度造成阿蓮市區短暫大停電。圖／翻攝自threads「chenyu_sin」
阿蓮區中正路與民生路口電桿噴出大量火星，一度造成阿蓮市區短暫大停電。圖／翻攝自threads「chenyu_sin」
阿蓮區中正路與民生路口電桿噴出大量火星，台電表示是線路故障所致。記者巫鴻瑋／翻攝
阿蓮區中正路與民生路口電桿噴出大量火星，台電表示是線路故障所致。記者巫鴻瑋／翻攝

停電 台電 爆炸

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