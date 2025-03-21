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「每隻5千」收容寄養貓…男拿錢後落跑！一屋34隻貓險餓死

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

陳姓男子以救援流浪貓為名，以每隻5千元不等代價寄養貓，隨後便不管不顧，南投縣家畜疾病防治所接獲檢舉，到陳男竹山鎮租屋套房，十幾坪大的空間，竟有34隻貓，髒亂惡臭在裡面十幾秒就受不了，已將貓移置防治所安置，陳男也列為「不得飼養貓犬黑名單」，提醒民眾不要受騙。

家畜疾病防治所表示，陳男以「陳Ｏ名」、「Andy」等名義，在社群軟體藉由動物救援之名，募款收容流浪犬貓，他展示妥善照顧貓狗的照片和環境，取得民眾信任，有的飼主因為無法飼養，想將愛貓交給新飼主妥善照顧，陳男便以每隻5千元等代價，接受寄養。

防治所日前接獲檢舉，陳男去年在竹山鎮透天厝租一間套房，並將幾十貓養在房間內和客廳公共空間，一開始陳男還正常餵養，但不久陳男便不見蹤影。幾十隻貓餓的喵瞄叫，房東和其他房客看不下去，幫忙餵貓，房東也持續聯絡陳男出面處理，陳男拒不出面。幾十隻貓幾在狹窄的空間，環境相當惡劣，房東只好向防治所舉發，免得這些貓生病、餓死。

防治所人員到了租屋處，清點後發現陳男在客廳和套房內放置籠子，共養了34隻貓，雖然還有飼料，但籠內都是貓便散發惡臭，貓也因長時間沒有妥善照顧，瘦弱毛髮髒亂，已構成「虐待」行為。處理人員在套房內十幾秒，就臭到受不了，戴上層層口罩，才將這34隻貓搬運到車上，運回防治所安置。

防治所長唐佳永說，陳男藉由動物救援之名，募款收容流浪犬貓，因虐待動物致死，早被禁止飼養犬隻，也被彰化、雲林、南投三縣市列為「不得飼養犬隻黑名單」，請民眾勿輕信他的不實宣傳，勿將流浪動物交給他，更不要匯款或捐款。

如果民眾有將貓寄養、在「陳Ｏ名」、「Andy」等名下請聯繫南投縣動物收容所049-2225440領回，或洽詢南投縣家畜疾病防治所049-2222542轉接保護課。

34隻遭棄養的貓，暫時安置在南投縣動物收容所。圖／南投縣政府提供
34隻遭棄養的貓，暫時安置在南投縣動物收容所。圖／南投縣政府提供
陳姓男子借收容名義，收錢後卻放任34隻貓不管不顧，家畜疾病防治所人員將貓搬離。圖／南投縣政府提供
陳姓男子借收容名義，收錢後卻放任34隻貓不管不顧，家畜疾病防治所人員將貓搬離。圖／南投縣政府提供
陳姓男子將34隻貓養在套房內卻不照顧，籠子內滿是貓便，惡臭難聞。圖／南投縣政府提供
陳姓男子將34隻貓養在套房內卻不照顧，籠子內滿是貓便，惡臭難聞。圖／南投縣政府提供

南投縣 套房 流浪動物

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