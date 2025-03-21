影／7旬婦陷愛情詐騙抵押房產欲借200萬 當舖業者起疑報警阻詐

新北市警局昨天邀請新北市當舖公會與業者舉辦「防制詐欺措施座談會」，警局詐欺防制辦公室針對最新詐騙手法及當舖業者攔阻機制深入討論，發現民眾疑遭詐騙欲辦理貸款，當舖業者也能關懷提問並主動聯繫員警到場提供協助，共同減少詐騙案件發生。

新北市三重區71歲婦人今年1月持房產證明到當舖，欲抵押借貸200萬元，過程中不斷反復查看手機，讓業者起疑，刷心詢問後驚覺婦人恐落入詐團愛情詐騙手法，立即聯繫員警到場實施關懷攔阻，成功攔阻婦人遭詐，成功守護市民財產。

新北市警局長廖訓誠昨表示，依據警政署「打詐儀表板」統計數據，今年2最常見的詐騙手法仍以「假投資詐騙」占比21.25%最高，詐團透過網路投放假投資廣告，假冒財經名人，誘騙被害人加入投資群組，逐步操控被害人匯款，直到無法提領資金時，還會要求被害人持所有權狀到當舖抵押貸款，造成被害人傾家蕩產致求助無門。