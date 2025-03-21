新北酒駕總數量減少 宿醉駕駛微幅長...2個月取締125件

酒駕新法上路後，各地酒駕取締次件數逐年下降，新北市112年取締酒駕5356件，113年只剩4119件，顯示確有嚇阻作用，不過今年1-2月宿醉駕駛（上午6至12時）共取締125件，對比去年同期122件有微幅成長，有人晚上應酬完後，以為睡一覺就沒事，不料隔天開車上班，酒測值卻仍超標。

新北市新莊區青山路，去年8月某日上午發生三車事故，造成兩人受傷，警方調查肇車駕駛酒測值每公升0.19毫克超標，駕駛稱是前一晚喝酒宿醉釀禍，不僅被送法辦，也依道交條例第35條1項、9項開罰、吊扣牌照2年、駕照1至2年。

道路交通管理處罰條例在2023年6月30日修正施行後，只要民眾酒駕一律吊扣牌照2年，現場也會將車輛移置保管並拆扣牌照，目的在根除違規人酒駕風險，且事後領車須另請拖吊車拖走，不得再行駛上路。

重罰之下，近期違規情形有大幅度下降趨勢，2023年年取締酒駕5356件，2024年將至4119件，今年1-2月553件也比去年同期減少50件。

不過今年1-2月宿醉駕駛（上午6至12時)取締125 件，占全體酒駕件數件數22.6%，較去年同期122件微幅成長，讓不少人驚覺，不是酒醒後就能開車上路。

新北市交大澄清，整體數值還是有下降趨勢，2023年宿醉駕駛1173件，2024年宿醉駕駛計858件。

新北交大表示，經分析酒駕違規駕駛人情形，以41至50歲為多，占整體近3成，高發生事故時段為15時至18時及18時至21時，新北警將持續強勢交通執法，持續針對易飲酒場所如餐廳、夜店、KTV附近及易肇事路彖、時段加強取締酒後駕車。

另為加強取締宿醉駕車，於日間執行巡邏及交通稽查等勤務時積極主動攔查疑似酒駕車輛，如發現疑似酒後駕車情事，積極主動攔查，防制宿醉駕駛。

除定點路檢外，也藉由各式勤務積極主動攔查，並落實扣繳牌照及移置保管，即時防堵違規情形，同時啟動溯源，對於未宣導勿酒駕提供酒類店家實施勸導。也藉由各種管道宣導酒駕防制觀念及新修法規定，以及酒後代駕、代客叫車等措施，以期有效降低酒駕事故。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康