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哭鬧男童被打撞桌緣受傷 托嬰中心托育員傷害罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

廖姓托嬰中心托育員見張姓男童不斷哭鬧，涉嫌出手拍打張童額頭，導致張童撞到桌緣頭部瘀挫傷，當日張父接小孩回家發現傷勢，查看監視器後報案。台北地檢署偵結，依成年人故意對兒童犯傷害罪嫌，起訴廖姓托育員。

起訴指出，張童父母將張童送往托嬰中心2個多月，去年6月20日上午11點46分許，廖姓托育員見張童在椅子上不斷哭鬧，涉嫌打張童額頭，張童身體向右傾倒撞擊桌緣，額頭留下瘀挫傷，下午4點40分張父接小孩回家發現傷勢，查看監視器後報案。

張童父母提告指出，廖姓托育員涉出手打他兒子導致受傷，社會局要調閱監視器時，監視器竟泡水導致不堪使用，錄影檔案也滅失，認為托嬰中心陳姓負責人、陳姓主任則為了不讓事情曝光涉傷害、湮滅證據。

檢方勘驗家長用手機翻拍的監視器畫面，張童在椅子上哭，廖伸手拉椅子再把張童抓到地上，張童在地上哭泣，廖餵了其他孩童吃飯後，陳則是在旁邊餵其他孩童吃飯、擦桌子；廖牽起張童坐回椅子，張童繼續哭，陳離開現場，接著廖就出手拍擊張童的臉，張童向右方傾倒，廖見狀抓著張童的腳，但張童的頭已撞到桌緣。

陳等2人否認犯行，家長調監視器時才得知有小孩受傷，要求家長當場看完監視器，當天監視器放不出聲音，也無法拷貝，家長沒辦法等，先留下隨身碟，廠商來修監視器指機器老舊沒辦法拷貝，才無法提供檔案給家長；當時去了廚房，回到現場看到張童撞到紅紅的，就去拿冰敷袋。

檢方認定，廖女涉犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人故意對兒童犯傷害罪，依法起訴，建請加重其刑二分之一。另，本案無法排除監視器因設備老舊使硬碟壞軌影像遺失，且陳當時供家長以手機翻拍存證，無證據證明故意將監視氣泡水或用他法刪除影像，難認湮滅證據，給予不起訴處分。

廖姓托嬰中心托育員見張姓男童不斷哭鬧，涉嫌出手拍打張童額頭，導致張童撞到桌緣頭部瘀挫傷，示意圖非本案。圖／AI生成
廖姓托嬰中心托育員見張姓男童不斷哭鬧，涉嫌出手拍打張童額頭，導致張童撞到桌緣頭部瘀挫傷，示意圖非本案。圖／AI生成

托育 椅子 監視器

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