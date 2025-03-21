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搭高鐵來回「1天接5單」！香港車手來台收取詐款逾千萬

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

香港籍蕭姓男子以觀光名義來台，卻充當詐騙集團車手，本月已從被騙投資的鄭姓被害人手中，在彰濱工業區分兩次拿到80萬元現金，因民眾見他形跡可疑，報警當場逮捕。鹿港警方查出蕭男來台一個月，有時一天坐高鐵「跑五單」，估計領取詐款逾千萬元，警方依違反洗錢防制法及詐欺罪現行犯將他移送法辦，並擴大偵辦。

警方調查，彰化縣福興鄉39歲鄭姓男子，3月初在網路上看見虛擬貨幣的投資訊息，認為高報酬率的泰達幣有利可圖，陷入詐騙集團所設投資軟體圈套，詐騙集團透過香港籍31歲蕭姓車手，喬裝幣商到鄭男上班的彰濱工業區工廠，向鄭收取50萬元，被害人誤以為有購買到等值泰達幣，未想實際上泰達幣錢包地址是假的。

警方說，詐騙集團知髓知味，本月17日又再次騙取鄭男投入30萬元，並同樣由蕭嫌擔任車手前往彰濱工業區取款，蕭男拿到30萬元後，仍在彰濱工業區流連，被民眾認為形跡可疑，向鹿港分局鹿港派出所報案，員警趕到現場，在盤查時，發現他身上有大筆現金，他才供稱是詐騙集團的車手，拿取被害人面交的錢，警方隨即通知被害人，才知道被騙。

警方隨即將蕭男帶回派出所調查， 蕭男供稱是香港人，以觀光名義來台，其實受雇於詐騙集團充當車手。警方調查，蕭男每天坐高鐵全台跑透透不斷「接單」，有時一天接到5單，至今已接單收取的現金逾千萬元。

警方說，警詢後，依違反洗錢防制法及詐欺罪現行犯將蕭男移送彰化地檢署，蕭男在解送途中，嚇得直說他只是擔任車手而已，不要抓他進去關。

鹿港分局分局長黄世德特別提醒，市場投資不變法則，高報酬投資通常都是伴隨著高風險，當報酬率已顯得非常不合理時，此時風險將可能是無限大，隨時連本帶利都賠進去，呼籲民眾投資應依循正常管道，並再三確認是否為合法的幣商或證券商。

香港籍蕭姓男子以觀光名義來台，卻充當詐騙集團車手，本月17日被鹿港警方查獲，起出贓款，警方估計他來台不到一個月，取收詐款逾千萬元 。圖／警方提供
香港籍蕭姓男子以觀光名義來台，卻充當詐騙集團車手，本月17日被鹿港警方查獲，起出贓款，警方估計他來台不到一個月，取收詐款逾千萬元 。圖／警方提供
香港籍蕭姓男子以觀光名義來台，卻充當詐騙集團車手，本月17日被鹿港警方查獲，起出贓款，警方估計他來台不到一個月，取收詐款逾千萬元 。圖／警方提供
香港籍蕭姓男子以觀光名義來台，卻充當詐騙集團車手，本月17日被鹿港警方查獲，起出贓款，警方估計他來台不到一個月，取收詐款逾千萬元 。圖／警方提供
香港籍蕭姓男子以觀光名義來台，卻充當詐騙集團車手，本月17日被鹿港警方查獲，起出贓款，警方估計他來台不到一個月，取收詐款逾千萬元 。圖／警方提供
香港籍蕭姓男子以觀光名義來台，卻充當詐騙集團車手，本月17日被鹿港警方查獲，起出贓款，警方估計他來台不到一個月，取收詐款逾千萬元 。圖／警方提供

報酬率 詐騙集團 車手

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