桃園1幼童公園玩遭小姊弟抓頭撞地？警調出畫面後曝真相

桃園市大園區傳出一名幼兒園大班男童日前在公園玩耍時，被不認識的國小姊弟欺侮，包括刻意推倒，姊姊抓男童的頭撞地，弟弟拿棒球手套朝丟男童丟，造成男童臉部大面積擦挫傷，男童家長發現後憤而傷害，並在臉書PO文。不過事後雙方家長在議員和警方協助下調閱畫面，釐清狀況後發現並不是姊弟聯手欺侮幼童，同意和解。

市議員游吾和指出，事件發生在周日大園區文康活動中心外的公園，他接到陳情後，請大園警方調閱錄影資料，讓雙方家長到場了解事件發生的經過。畫面顯示原本是一群小學生在公園遊樂場玩，被指遭欺侮的幼兒之後才來，並舉起手有一個丟（石頭）的舉動，接著雙方追逐。

影片可以看見小學生們後來散開，幼兒再接近學生群還有對話，一位小女生拉幼兒，一起跑至遊樂設施旁導致幼兒跌坐地上，幼兒立刻站起來跑向監視器畫面左方，監視器畫面顯示同一位小女生追在後面伸手碰了幼兒，造成幼兒跌倒撲向地面，幼兒起身跑向畫面左下角消失畫面中

游吾和說，影片中從幼兒進到公園遊樂設施至離開，沒看見被打或壓制、群毆等情事發生。事件的經過在雙方孩童口述下，初步狀況為幼兒受傷，是因為幼兒先行言語挑釁及丟擲石頭，雙方後來追逐跌倒所致，還原事發過程後，游吾和和內海里長許程睿協調，雙方家長同意請孩童互相道歉並不再追究。