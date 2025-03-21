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稱代辦國民年金… 完整念出身分證號 北市議員秦慧珠險遭詐騙

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

「你的身分證字號是xxx」台北市議員秦慧珠日前接到一通自稱「社會局」人員的私人電話，聲稱有親戚要來代辦國民年金帳號，正當起了疑心時，對方竟正確唸出她的身分證字號，直到最後講出台北市議員的身份，對方遲疑後才有了破口，秦慧珠也此經驗呼籲民眾慎防。

秦慧珠回想，當時電話顯示是「私人電話」，接起來後對方聲稱是「社會局」人員，目前有一名自稱40多歲留著長髮的秦姓親人，拿著秦慧珠的身分證影本、委託書要來幫忙辦國民年金。

秦慧珠聽完後先是震驚沒有這位親戚，也質問身分證是影本還是正本等資訊確認，而電話那頭的「社會局人員」合情合理地應對完，更詢問是否有遺失身分證？字號外流等？為了取信還唸出她完整的身分證，讓秦慧珠開始產生懷疑。

秦慧珠說，由於身分證號一字不差，她趕緊向對方說自稱親戚的人可能是詐騙，改快報警，並且要求對方將電話拿給這位親戚，要來當場對質。不料，對方說，「我們會報警，但是對方在簽名，我們會拖著她時間，不要接電話。」

秦慧珠說，這時候才稍微有點警覺，直接講明她的身分是台北市議員。對方突然沒有回應，緊接著講出「這裡是高雄市社會局」，她才認定對方是詐騙，趕緊掛上電話。

秦慧珠猜測，按照這樣的劇本走勢，應該是趁著她擔心國民年金帳號被騙，反而將真的國民年金帳號、甚至是密碼提供給對方。她形容，過程中對方的反應快也沒有什麼口音，因此差點誤入圈套。

秦慧珠提醒，民眾若有接到疑似電話時，建議還是要先回撥到原本的機關詢問。她也認為，現在詐騙集團手段高明，中央、地方在打擊詐騙上仍要多點力。

台北市議員秦慧珠日前接到自稱社會局人員來電，稱有人要替她代辦國民年金。記者林伯東／攝影
台北市議員秦慧珠日前接到自稱社會局人員來電，稱有人要替她代辦國民年金。記者林伯東／攝影

秦慧珠 詐騙集團 身分證

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