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影／酒醉女子倒臥關渡橋護欄外差點墜河 淡水警消驚險救援
新北市關渡橋日前有1名女子倒臥護欄外，任憑警方呼喚不為所動，且翻身揮舞手腳差點墜落淡水河，原來是喝醉了。員警連忙冒險翻過護欄抓住她，和救護人員合力固定於長背板抬回橋面再送醫。
淡水警分局竹圍派出所警員黃裕翔、邱崇政、黃久晏，18日上午8時許獲報趕抵現場時，女子躺在關渡橋護欄外，不停翻動身軀、揮舞手腳，一不小心即可能跌落淡水河。員警不顧安危翻過護欄抓住女子，發現她渾身酒味很醉。
救護車隨後抵達，四、五名警員和消防隊救護人員合力將女子固定在長背板，跨越2道護欄才將她搬上救護車，送往淡水馬偕醫院。稍後員警透過無線電通報協尋，最終聯繫上著急的家屬，趕到醫院照顧。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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