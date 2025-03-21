獨／醜聞首露面來台倒數...安排「金秀賢勤務」？高雄警方回應了

韓星金秀賢深陷醜聞風暴，至今未公開露面，預計本月30日來台參加「高雄櫻花季」活動，主辦方強調「照常進行」，可能成為醜聞後全球首露面，為防國內外媒體大陣仗及粉絲爭睹，傳警方已編排「金秀賢勤務」，警方指，已規畫4、50名警力，「為活動，並非單純為金秀賢個人」，若主辦方提需求，才會視情況增派警力。

韓星金秀賢因與已故女星金賽綸的戀愛、私照被曝光，形象難挽回，各個代言和他畫清界線。傳出他仍會照原定計畫來台出席高雄櫻花季活動，主辦單位近日仍保持一貫態度，強調：「計劃不變，照常進行」。

若金秀賢如期到高雄參加櫻花季代言活動，將是他陷入醜聞風暴後的全球首次公開露面的活動，間接讓世界看到台灣；預料大批國內外媒體、甚至可能包括韓國當地媒體都會來台，但金秀賢應該只會提及相關代言內容，不會說明和金賽綸相關醜聞之事。

面對金秀賢在醜聞後來高雄參加櫻花季可能的媒體拍攝推擠及粉絲爭睹的人潮，傳出警方已編排「金秀賢勤務」因應。

轄區前鎮警分局指出，櫻花季活動今年是第二屆，由於高雄市政府是協辦單位，警力勤務編排系根據第一屆的規畫安排，警力除在周邊重要路口維護交通外，包含內場的飲食區、演唱區也會安排警力，另現場有「啤酒喝到飽」的活動，為防止民眾酒後滋事，每一場都有警方在場。

警方表示，目前的警力安排並非特別為了金秀賢規畫，金秀賢若確定到高雄參加櫻花季，先由主辦單位自行應處，警方先就活動的警力執行勤務，若主辦方後續有提出增派警力的需求，會視狀況調整警力。 韓星金秀賢（右）因與已故女星金賽綸（左）的戀愛、私照被曝光，形象難挽回。(取材自naver) 金秀賢。圖／摘自IG 金秀賢(左)承認和金賽綸曾經交往。(圖/摘自OSEN) 高雄市前鎮警分局此次負責高雄櫻花祭活動的警力規畫安排。本報資料照

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