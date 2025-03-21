快訊

2026信賴「空降奇兵」團 奇襲或被逆襲

中國高鐵強，美鐵我就爛？馬斯克不懂高鐵多燒錢

獨／醜聞首露面來台倒數...安排「金秀賢勤務」？高雄警方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／醜聞首露面來台倒數...安排「金秀賢勤務」？高雄警方回應了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

韓星金秀賢深陷醜聞風暴，至今未公開露面，預計本月30日來台參加「高雄櫻花季」活動，主辦方強調「照常進行」，可能成為醜聞後全球首露面，為防國內外媒體大陣仗及粉絲爭睹，傳警方已編排「金秀賢勤務」，警方指，已規畫4、50名警力，「為活動，並非單純為金秀賢個人」，若主辦方提需求，才會視情況增派警力。

韓星金秀賢因與已故女星金賽綸的戀愛、私照被曝光，形象難挽回，各個代言和他畫清界線。傳出他仍會照原定計畫來台出席高雄櫻花季活動，主辦單位近日仍保持一貫態度，強調：「計劃不變，照常進行」。

若金秀賢如期到高雄參加櫻花季代言活動，將是他陷入醜聞風暴後的全球首次公開露面的活動，間接讓世界看到台灣；預料大批國內外媒體、甚至可能包括韓國當地媒體都會來台，但金秀賢應該只會提及相關代言內容，不會說明和金賽綸相關醜聞之事。

面對金秀賢在醜聞後來高雄參加櫻花季可能的媒體拍攝推擠及粉絲爭睹的人潮，傳出警方已編排「金秀賢勤務」因應。

轄區前鎮警分局指出，櫻花季活動今年是第二屆，由於高雄市政府是協辦單位，警力勤務編排系根據第一屆的規畫安排，警力除在周邊重要路口維護交通外，包含內場的飲食區、演唱區也會安排警力，另現場有「啤酒喝到飽」的活動，為防止民眾酒後滋事，每一場都有警方在場。

警方表示，目前的警力安排並非特別為了金秀賢規畫，金秀賢若確定到高雄參加櫻花季，先由主辦單位自行應處，警方先就活動的警力執行勤務，若主辦方後續有提出增派警力的需求，會視狀況調整警力。

韓星金秀賢（右）因與已故女星金賽綸（左）的戀愛、私照被曝光，形象難挽回。(取材自naver)
韓星金秀賢（右）因與已故女星金賽綸（左）的戀愛、私照被曝光，形象難挽回。(取材自naver)
金秀賢。圖／摘自IG
金秀賢。圖／摘自IG
金秀賢(左)承認和金賽綸曾經交往。(圖/摘自OSEN)
金秀賢(左)承認和金賽綸曾經交往。(圖/摘自OSEN)
高雄市前鎮警分局此次負責高雄櫻花祭活動的警力規畫安排。本報資料照
高雄市前鎮警分局此次負責高雄櫻花祭活動的警力規畫安排。本報資料照

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

櫻花季 醜聞 風暴

延伸閱讀

陳沂看金秀賢開告「很難告成」　指其犯錯與黃子佼差很大...更像他

金秀賢9天丟5代言！1.5億瞬間蒸發　Jo Malone急切割

結婚、墮胎...金賽綸遺屬全否認！金秀賢1動作認證不雅照

快訊／金秀賢不忍了！開告金賽綸遺屬 全面開戰！

相關新聞

獨／醜聞首露面來台倒數...安排「金秀賢勤務」？高雄警方回應了

韓星金秀賢深陷醜聞風暴，至今未公開露面，預計本月30日來台參加「高雄櫻花季」活動，主辦方強調「照常進行」，可能成為醜聞後...

台中暗夜凶殺！不滿醉男酒後屋前叫囂 屋主友人出頭拿刀捅死他

台中市龍井區昨晚發生凶殺命案，46歲陳男酒後走到住家附近陳姓屋主門口叫囂，當時屋內48歲周男正與屋主聊天，涉嫌拿刀狠刺酒...

影／新莊男童狂奔過斑馬線！機車騎士急煞慘摔還要受罰

新北市新莊區1名男童昨晚站在路邊斑馬線起點，等車輛通過之後，他突然起跑衝刺向前狂奔穿越馬路，結果對向1輛直行機車因視線被...

稱代辦國民年金… 完整念出身分證號 北市議員秦慧珠險遭詐騙

「你的身分證字號是xxx」台北市議員秦慧珠日前接到一通自稱「社會局」人員的私人電話，聲稱有親戚要來代辦國民年金帳號，正當...

石岡偏僻民宅暗夜起火！忠犬護主…6人平安逃生 牠卻嗆死

台中市石岡區今天清晨4點15分發生1戶平房電線走火，火勢猛烈燒毀九房里石城街復興巷10號房屋，所幸一家6人及時逃生，可惜...

影／酒醉女子倒臥關渡橋護欄外差點墜河 淡水警消驚險救援

新北市關渡橋日前有1名女子倒臥護欄外，任憑警方呼喚不為所動，且翻身揮舞手腳差點墜落淡水河，原來是喝醉了。員警連忙冒險翻過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。