影／新莊男童狂奔過斑馬線！機車騎士急煞慘摔還要受罰

新北市新莊區1名男童昨晚站在路邊斑馬線起點，等車輛通過之後，他突然起跑衝刺向前狂奔穿越馬路，結果對向1輛直行機車因視線被車阻擋加上車速過快，閃避不及失控慘摔。男童無傷，騎士手腳多處擦挫傷、未禮讓行人受罰。

事發在昨晚7時許，男童背著書包站在新莊區昌平街旁斑馬線起點，準備穿越馬路，他等1輛汽車從眼前通過之後，幾乎是貼著汽車車尾，立刻起步衝刺向前快跑，只差沒幾步就到對街，卻衝出1輛機車。男童腳被絆了一下差點摔倒，沒有受傷。

25歲黃姓男子騎乘改裝排氣管的機車，因前方巷口剛好有計程車緩緩左轉，他繞過計程車加速向前衝，疑因左前方視線被車輛阻擋，沒看到男童起跑，導致閃避不及，緊急煞車失控慘摔，手腳多處擦挫傷被救護車送衛福部台北醫院急診。