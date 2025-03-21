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影／車身翻了兩圈半！彰化女子疑精神不濟自撞受傷被救出送醫

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

48歲黃姓女子昨天深夜駕車彰化市中央路與崙平南路口時，疑因精神不濟，自撞中央分隔島上的號誌桿，翻了兩圈半，衝了約15公多尺才打往，車身嚴重變形，消防人員動用破壞器材，才順利脫困，身體多處受傷送醫救治，肇事原因由警方調查中。

警方調查，黃女昨天深夜11時41分許，駕車由中彰化市中央路由西往東方向，行駛到崙平路口時，疑失控偏向內側車道，撞上安全島及號誌桿後，因衝力極大，造成車身翻覆，翻了兩圈半，四輪朝天，再往前衝了約15公尺才停住，由於車身嚴重扭曲，黃女受困車內。

彰化縣消防局接獲報案，立即趕往搶救，會同警方，動用破壞器材，才順利讓黃女脫困，黃女頭部受傷出血、左側鎖骨骨折、四肢多處擦挫傷，意識清楚，由救護車送往彰化基督教醫院救治。

警方指出，黃女酒測值0， 疑因精神不濟，才不慎自撞上安全島，呼籲駕駛人必須養足精神才上路，注意路況，且不要分心，才能保平安。

黃姓女子昨天深夜駕車彰化市中央路與崙平南路口時，疑自撞中央分隔島上的號誌桿翻車，車身嚴重變形，消防人員動用破壞器材，才順利脫困，身體多處受傷送醫救治。圖／警方提供
黃姓女子昨天深夜駕車彰化市中央路與崙平南路口時，疑自撞中央分隔島上的號誌桿翻車，車身嚴重變形，消防人員動用破壞器材，才順利脫困，身體多處受傷送醫救治。圖／警方提供
黃姓女子昨天深夜駕車彰化市中央路與崙平南路口時，疑自撞中央分隔島上的號誌桿翻車，車身嚴重變形，消防人員動用破壞器材，才順利脫困，身體多處受傷送醫救治。圖／消防局提供
黃姓女子昨天深夜駕車彰化市中央路與崙平南路口時，疑自撞中央分隔島上的號誌桿翻車，車身嚴重變形，消防人員動用破壞器材，才順利脫困，身體多處受傷送醫救治。圖／消防局提供
黃姓女子昨天深夜駕車彰化市中央路與崙平南路口時，疑自撞中央分隔島上的號誌桿翻車，車身嚴重變形，消防人員動用破壞器材，才順利脫困，身體多處受傷送醫救治。圖／警方提供
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黃姓女子昨天深夜駕車彰化市中央路與崙平南路口時，疑自撞中央分隔島上的號誌桿翻車，車身嚴重變形，消防人員動用破壞器材，才順利脫困，身體多處受傷送醫救治。圖／消防局提供
黃姓女子昨天深夜駕車彰化市中央路與崙平南路口時，疑自撞中央分隔島上的號誌桿翻車，車身嚴重變形，消防人員動用破壞器材，才順利脫困，身體多處受傷送醫救治。圖／消防局提供

失控 自撞

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