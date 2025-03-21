基隆「麗景江山」社區奧迪火燒車！車頭燒爛地下室濃煙密布
基隆市信義區深溪路麗景江山社區地下1樓停車場今天上午近9時起火，一輛小客車燒起來，消防人員到場時濃煙密布，十餘分鐘後撲滅火勢，經查是燃油車，車頭被燒毀，起火原因還待採證調查。
基隆市消防局今天上午8時57分獲報，深溪路36巷70弄麗景江山社區地下1樓停車場火警，派遣8車20人前往灌救，消防人員到場後現場濃煙密布，起火點是一輛停在停車客格的奧迪燃油車，車頭冒出大火。
消防人員射水灌救，經搜查車內無人，9時14分撲滅火勢，隨後殘火處理及排煙作業。消防人員發現車頭幾被燒爛，燒毀嚴重，將待溫度降低後採證調查，釐清起火原因。火燒車的位置旁邊並沒有其他車輛，初步懷疑引擎蓋內線路引發，還待採證釐清。
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