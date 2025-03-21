聽新聞
0:00 / 0:00
於龍巖陵園擅自設殯葬設施被罰60萬 士林分署凍結公司帳戶馬上繳清
范姜姓女子在台北市經營不動產開發公司，被檢舉違法在「龍巖福田陵園」擅自設置殯葬設施，先被裁罰30萬元，由於未改善，再被開罰30萬元，並移送士林分署執行。范姜女驚覺公司帳戶遭凍結，無法匯款，前天氣沖沖跑去士林分署質問「你怎麼可以這樣」，得知實情後，才悻悻然當場繳清60萬元罰鍰。
士林分署指出，范姜姓女子在北市內湖區經營某開發公司，2023年11月被人檢舉未經新北市政府核准，擅自在新北市萬里區「龍巖福田陵園」內設置殯葬設施，經新北市政府殯葬管理處調查，確認違反殯葬管理條例，2024年2月裁罰30萬元，並限令同年9月前改善或補辦相關文件。
然而，該公司置之不理、未依規定改善，再度遭第二次裁罰，累計罰鍰共60萬元，並在2025年2月移送士林分署執行，遂依法在3月14日扣押公司銀行存款。
范姜女發現公司帳戶遭凍結，前天（19日）怒氣沖沖前往士林分署「興師問罪」，直言被檢舉根本莫名其妙，「我自己的土地要怎麼處理是我的事情」，對移送機關的裁罰表達強烈不滿，士林分署執行人員好說歹說、耐心解釋法規，她考量公司急需解凍帳戶，以支應公司開銷，不情願的當日繳清所有欠款。
士林分署提醒，殯葬設施設置、擴充、增建、改建等行為，皆應依規定備妥相關文件並報請主管機關核准，違者將依法裁罰。若因違反相關規定遭裁罰移送執行，請儘速清繳欠款或辦理分期繳納，以免財產遭查扣執行，影響資金運用，得不償失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言