於龍巖陵園擅自設殯葬設施被罰60萬 士林分署凍結公司帳戶馬上繳清

范姜姓女子在台北市經營不動產開發公司，被檢舉違法在「龍巖福田陵園」擅自設置殯葬設施，先被裁罰30萬元，由於未改善，再被開罰30萬元，並移送士林分署執行。范姜女驚覺公司帳戶遭凍結，無法匯款，前天氣沖沖跑去士林分署質問「你怎麼可以這樣」，得知實情後，才悻悻然當場繳清60萬元罰鍰。

士林分署指出，范姜姓女子在北市內湖區經營某開發公司，2023年11月被人檢舉未經新北市政府核准，擅自在新北市萬里區「龍巖福田陵園」內設置殯葬設施，經新北市政府殯葬管理處調查，確認違反殯葬管理條例，2024年2月裁罰30萬元，並限令同年9月前改善或補辦相關文件。

然而，該公司置之不理、未依規定改善，再度遭第二次裁罰，累計罰鍰共60萬元，並在2025年2月移送士林分署執行，遂依法在3月14日扣押公司銀行存款。

范姜女發現公司帳戶遭凍結，前天（19日）怒氣沖沖前往士林分署「興師問罪」，直言被檢舉根本莫名其妙，「我自己的土地要怎麼處理是我的事情」，對移送機關的裁罰表達強烈不滿，士林分署執行人員好說歹說、耐心解釋法規，她考量公司急需解凍帳戶，以支應公司開銷，不情願的當日繳清所有欠款。