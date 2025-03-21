影／高雄公車撞機車！20歲騎士命危…母是護理師堅持轉院自己顧

20歲毛姓男子昨晚6時47分騎白牌檔車行經高市藍昌路，和左轉大學南路的公車相撞，噴飛重摔落地，致左腿骨折、氣血胸、心臟有主動脈剝離情形，機車卡公車前。毛男母親是台南的醫院護理師，獲悉兒子出車禍重傷，堅持將兒子轉院照顧。

據了解，事發後，黃姓公車司機指稱，當時路口綠燈，將公車停在路中等候，確定當下沒車才轉彎，「騎士速度有點快，無法閃避」；警方將釐清毛男當時是否有闖紅燈，以及雙方肇責。

楠梓警分局指出，黃姓男子（64歲）昨晚6時47分駕駛高市紅56科技幹線公車行經楠梓區藍昌路與左轉彎至大學南路，未料，卻撞上行駛在藍昌路直行的毛男（20歲）機車，毛男當場噴飛重摔落地，倒地昏迷不起。

毛男機車卡在公車前方，公車擋風玻璃遭機車猛烈撞擊，整片呈嚴重蜘蛛網狀，警消獲報趕抵現場。

由於毛男重傷，救護車緊急將他送往國軍左營總醫院救治，因左大腿、小腿及脛骨骨折，有氣血胸情形，另心臟主動脈有剝離情形，傷勢嚴重，毛男在台南的醫院當護理師的母親得知兒子出車禍重傷，堅持將傷者轉往自己工作的醫院手術治療，由自己照顧。