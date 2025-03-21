快訊

排隊名店「滋養」草莓大福發霉！ 她開箱傻眼 業者緊急回應了

家寧道歉「念稿4分鐘」被罵爆 Joeman教1招秒縮3分鐘：賺爛了

4月起生效！賴總統宣布志願役軍人調薪 最高月增12000元

聽新聞
0:00 / 0:00

台南母子困速食店廁所近1小時！警消聽見3歲男童哭聲破門救人

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市第一分局文化派出所昨據報，東區崇德路某速食店內有對母子受困於廁所無法脫身。據了解，該廁所門鎖過去曾有故障紀錄，由於該空間無對外窗戶與通風設備，考量孩童年幼且受驚，消防員當機立斷使用破壞器材與氣壓式撐開器破門，成功讓受困近1小時的母子安全脫困。

34歲林姓女子帶著3歲兒子至速食店內用餐，期間進入廁所，未料在準備離開時，門鎖卻失靈無法開啟。林母向店員求助，但嘗試多次仍無法開門，撥打110請求協助。

文化派出所所長梁久旭、警員蘇詠淳接獲110通報，立即趕往現場，會同消防人員處理。據了解，該廁所門鎖過去曾有故障紀錄，惟店家未及時更換，導致意外發生。

正當員警與消防人員確認林母安全後，正準備破拆時，突然聽見廁內傳來孩童哭聲，才驚覺3歲男童也一同受困。由於該空間無對外窗戶與通風設備，考量男童年幼且受驚，警消當機立斷使用破壞器材與氣壓式撐開器破門，成功讓受困近1小時的母子安全脫困。

這對母子獲救後，男童仍驚魂未定，所長立刻趨前輕拍肩膀、對他比讚，而女警蘇詠淳也微笑鼓勵「你好勇敢！」他這才破涕為笑。一旁熱心協助的大姊姊更主動帶男童至鄰近超商買糖果安撫。林母對警方與消防單位迅速救援深表感激。

台南市第一分局文化派出所據報，東區崇德路某速食店內有對母子受困於廁所無法脫身，立即趕往現場處理。圖／讀者提供
台南市第一分局文化派出所據報，東區崇德路某速食店內有對母子受困於廁所無法脫身，立即趕往現場處理。圖／讀者提供
這間速食店廁所無對外窗戶與通風設備，考量男童年幼且受驚，警消當機立斷使用破壞器材與氣壓式撐開器破門，成功讓受困近1小時的母子安全脫困。圖／讀者提供
這間速食店廁所無對外窗戶與通風設備，考量男童年幼且受驚，警消當機立斷使用破壞器材與氣壓式撐開器破門，成功讓受困近1小時的母子安全脫困。圖／讀者提供
林姓女子及3歲男童順利獲救，所長梁久旭立刻趨前輕拍肩膀、對他比讚，這讓男童破涕為笑。圖／讀者提供
林姓女子及3歲男童順利獲救，所長梁久旭立刻趨前輕拍肩膀、對他比讚，這讓男童破涕為笑。圖／讀者提供

廁所 速食店

延伸閱讀

中華電 助攻消防機器人

影／桃園龜山小貨車載廢棄機油空壓機起火 路邊燒成火球

登奇萊東稜1死…尚有16人困山屋「存糧告急」 消防遇雪搜救受阻

影／嘉市民宅黑夜竄火舌！至少波及6戶 62消防人員灌救中

相關新聞

影／高雄公車撞機車！20歲騎士命危…母是護理師堅持轉院自己顧

20歲毛姓男子昨晚6時47分騎白牌檔車行經高市藍昌路，和左轉大學南路的公車相撞，噴飛重摔落地，致左腿骨折、氣血胸、心臟有...

台中暗夜凶殺！不滿醉男酒後屋前叫囂 屋主友人出頭拿刀捅死他

台中市龍井區昨晚發生凶殺命案，46歲陳男酒後走到住家附近陳姓屋主門口叫囂，當時屋內48歲周男正與屋主聊天，涉嫌拿刀狠刺酒...

影／台南仁德透天厝凌晨大火 屋主逃出稱有人丟汽油彈

台南市仁德區成功里成功一街一棟透天厝，凌晨1點45左右突然冒出滾滾濃煙與火焰，消防局獲報出動10多個分隊消防車前往灌救。...

台南母子困速食店廁所近1小時！警消聽見3歲男童哭聲破門救人

台南市第一分局文化派出所昨據報，東區崇德路某速食店內有對母子受困於廁所無法脫身。據了解，該廁所門鎖過去曾有故障紀錄，由於...

於龍巖陵園擅自設殯葬設施被罰60萬 士林分署凍結公司帳戶馬上繳清

范姜姓女子在台北市經營不動產開發公司，被檢舉違法在「龍巖福田陵園」擅自設置殯葬設施，先被裁罰30萬元，由於未改善，再被開...

無孔不入！家中真裝修險被詐136萬元工程款 雲警透露詐團滲透原因

雲林縣虎尾鎮林姓男子的住家進行整修工程，施工前與工程行簽訂裝修合約，工程已接近尾聲，前天突接獲一通來路不明的電話，自稱是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。