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台南母子困速食店廁所近1小時！警消聽見3歲男童哭聲破門救人
台南市第一分局文化派出所昨據報，東區崇德路某速食店內有對母子受困於廁所無法脫身。據了解，該廁所門鎖過去曾有故障紀錄，由於該空間無對外窗戶與通風設備，考量孩童年幼且受驚，消防員當機立斷使用破壞器材與氣壓式撐開器破門，成功讓受困近1小時的母子安全脫困。
34歲林姓女子帶著3歲兒子至速食店內用餐，期間進入廁所，未料在準備離開時，門鎖卻失靈無法開啟。林母向店員求助，但嘗試多次仍無法開門，撥打110請求協助。
文化派出所所長梁久旭、警員蘇詠淳接獲110通報，立即趕往現場，會同消防人員處理。據了解，該廁所門鎖過去曾有故障紀錄，惟店家未及時更換，導致意外發生。
正當員警與消防人員確認林母安全後，正準備破拆時，突然聽見廁內傳來孩童哭聲，才驚覺3歲男童也一同受困。由於該空間無對外窗戶與通風設備，考量男童年幼且受驚，警消當機立斷使用破壞器材與氣壓式撐開器破門，成功讓受困近1小時的母子安全脫困。
這對母子獲救後，男童仍驚魂未定，所長立刻趨前輕拍肩膀、對他比讚，而女警蘇詠淳也微笑鼓勵「你好勇敢！」他這才破涕為笑。一旁熱心協助的大姊姊更主動帶男童至鄰近超商買糖果安撫。林母對警方與消防單位迅速救援深表感激。
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