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無孔不入！家中真裝修險被詐136萬元工程款 雲警透露詐團滲透原因

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣虎尾鎮林姓男子的住家進行整修工程，施工前與工程行簽訂裝修合約，工程已接近尾聲，前天突接獲一通來路不明的電話，自稱是工程行代表，要他將工程尾款136萬元匯入指定的銀行帳戶，昨天前往富邦銀行虎尾分行準備辦理匯款，竟差點被詐騙集團騙走尾款。

「請問款項是何用？」林男匯款超過百萬元，銀行行員詢問一下，覺得不妥，即通報警方，虎尾派出所警員李易璋、籃鈺翔接獲通報，行員表示有一男子疑遭冒名詐騙，正準備鉅額匯款，立即趕往現場了解情況。

員警仔細詢問。林男說，他的住家正在整修，工程已在收尾，工程行來電要求把尾款匯入指定帳戶。警員進一步詢問可否提供工程行負責人或工人的聯絡方式，林男卻無法提供，引起疑慮。為釐清案情，警方請富邦銀行向受款方的合作金庫查詢帳戶姓名。

隨後，再和林男回到住處的裝修現場，向工人詢問並和工程行老闆取得聯繫。經多方查證，發現該匯款帳戶並非工程行所有，林男才驚覺遭詐騙。及時停止了匯款，成功攔阻136萬元，保住了林男的辛苦積蓄，他萬分感謝。

至於詐騙集團如何得知林男住家正在裝修，林男事後回想，指當接到對方要求付工程尾款時，說要付136萬元，金額好像有點多，也覺得怪怪的，但認為詐騙集團不能滲透如此厲害，連家中在裝修都知道，不疑有詐才去匯款。

警方進一步查證，詐騙集團如何獲知林男家中裝修訊息，很有可能他是透過臉書或網路社群詢問，請網友提供合適裝修工程行，才會曝露自家裝修的訊息，被詐騙集團掌握藉機滲透詐騙，提醒民眾詐騙無孔不入，千萬小心。切勿相信不明電話，有任何疑問，請立即撥打165反詐騙專線或向當地警察機關諮詢，以確保自身財產安全。

家中裝修險被詐百萬的林男，警方成功阻詐。記者蔡維斌／翻攝
家中裝修險被詐百萬的林男，警方成功阻詐。記者蔡維斌／翻攝
家中裝修險被詐百萬的林男，警方成功阻詐。記者蔡維斌／翻攝
家中裝修險被詐百萬的林男，警方成功阻詐。記者蔡維斌／翻攝

工人 成功 詐騙集團

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