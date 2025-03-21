台中暗夜凶殺！不滿醉男酒後屋前叫囂 屋主友人出頭拿刀捅死他
台中市龍井區昨晚發生凶殺命案，46歲陳男酒後走到住家附近陳姓屋主門口叫囂，當時屋內48歲周男正與屋主聊天，涉嫌拿刀狠刺酒後的陳男，陳男傷重傷重不治，警方在晚間11時逮捕周男，目前周男正在接受筆錄。
台中市消防局在昨晚8時24分獲報，龍井區遊園南路巷內某民宅前有一名男子路倒，需要救護，立即派遣犁份消防分隊前往處理。消防員到場發現，這名男子身上多處流血，經檢傷後發現傷者已無呼吸心跳，立即施以急救處置後，並將傷者送往台中榮總救治。
據了解，46歲陳男與屋主是朋友，住家就在附近，兩人過去曾有糾紛，關係不好，昨晚8時許，陳男酒後步行前往屋主住家前，不斷向屋內的叫囂，當時正在屋內與屋主聊天的周男見狀，拿刀狠刺男子。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言