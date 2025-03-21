台中暗夜凶殺！不滿醉男酒後屋前叫囂 屋主友人出頭拿刀捅死他

台中市龍井區昨晚發生凶殺命案，46歲陳男酒後走到住家附近陳姓屋主門口叫囂，當時屋內48歲周男正與屋主聊天，涉嫌拿刀狠刺酒後的陳男，陳男傷重傷重不治，警方在晚間11時逮捕周男，目前周男正在接受筆錄。

台中市消防局在昨晚8時24分獲報，龍井區遊園南路巷內某民宅前有一名男子路倒，需要救護，立即派遣犁份消防分隊前往處理。消防員到場發現，這名男子身上多處流血，經檢傷後發現傷者已無呼吸心跳，立即施以急救處置後，並將傷者送往台中榮總救治。

據了解，46歲陳男與屋主是朋友，住家就在附近，兩人過去曾有糾紛，關係不好，昨晚8時許，陳男酒後步行前往屋主住家前，不斷向屋內的叫囂，當時正在屋內與屋主聊天的周男見狀，拿刀狠刺男子。

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