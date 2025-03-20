影／國10嶺口路段小貨車失控撞護欄側翻 遊覽車急煞虛驚

國10東向22.1公里嶺口路段今晚8時24分許發生一起小貨車自撞車禍，駕駛陳姓男子疑操作失控先撞擊內側護欄後側翻於外側車道，玻璃、零件散落一地，造成陳男手腳擦挫傷；當時後方有一輛遊覽車緊急煞車，所幸未撞上，虛驚一場。

國道警察第五大隊指出，陳姓男子（36歲）今晚8時24分許駕駛自小貨車行經國道10號東向22.1公里的嶺口路段，疑因操作失控先撞擊內側護欄後側翻於外側車道，自小貨車的零件和擋風玻璃碎片散落一地。

駕駛陳男身體及手腳擦挫傷，經送醫治療無大礙；事故發生後，後方一輛遊覽車見自小貨車側翻事故，緊急煞車未撞上，現場一度傳出是遊覽車被撞的車禍，所幸只是虛驚一場；車禍事故造成現場車流回堵1公里，直至晚間9時23分許排除，全線恢復通車。