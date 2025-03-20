監視器大廠昇銳主機板來自大陸涉國安 董事長百萬交保

調查局發現，監視器大廠昇銳公司主機有回連大陸雲端服務伺服器情形，日前兵分30路搜索約談江姓董事長、副董事長兄弟檔到案，檢方訊後命2人各以100萬、30萬交保。

近年來境外駭客組織頻繁利用我國境內物聯網設備作為跳板、或組織成匿蹤網路，攻擊我國政府機關、關鍵基礎設施及私人企業，竊取重要機密文件及營業秘密，作為境外網軍對我操作認知作戰平台；調查局資安站發現，昇銳公司及子公司長期自大陸進口監視器主機的主機板、外殼及線材等零組件，在台簡易組裝後，貼上「MADE IN TAIWAN」或「台灣製造」標籤，並出具不實證明文件，並於2020年至2024年間，取得標我國多件政府採購案，使採購機關誤信昇銳產品為國產而通過驗收。

事實上，昇銳已違反「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，經統計發現，昇銳公司及其子公司自大陸進口監視器主機相關設備，金額逾1億美金，江氏兄弟涉觸犯刑法詐欺取財及虛偽標示產地等罪。

全案報請士林地檢署指揮偵辦，資安站會同台北市調查處，動員調查官30餘人兵分多路，於今年3月19日搜索相關人住居所、昇銳公司及其子公司7處地點，並約談10人到案，查扣虛偽標監視器主機共2千餘台。