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台塑仁武廠管線氣爆釀1死1傷 勞工局勒令停工
高雄台塑仁武廠14日發生工安意外釀成一死一傷，今遭員工爆料才曝光。高市勞檢處初步調查，工廠進行設備管線檢修作業，因未確認減壓閥正常運作，導致管線破裂蒸氣外洩而肇災，已勒令停工並移請地檢署追究雇主刑責，最高可處新台幣30萬元罰鍰。
仁武警分局表示，3月14日傍晚5時許，警方獲報仁武區水管路某工廠發生管線氣爆意外，隨即派員到場，經了解該工廠進行蒸氣管線維修時，發生不明原因的氣爆。
氣爆當下，現場協力廠商維修員陳姓男子（約57歲）當場無呼吸心跳，送醫急救後於當晚6時許宣告不治，另有一名台塑員工受輕傷，全案已報請橋頭地檢署檢察官偵辦。
勞工局表示，經勞檢處初步調查，研判是廠商進行設備管線檢修作業時，因未確認減壓閥正常運作，導致管線破裂蒸氣外洩而肇災。勞檢處已勒令現場停工，雇主違反職安法第6條第1項規定，最高可處新台幣30萬元罰鍰，並移請地檢署追究雇主刑責。
勞工局強調，已指派專人協助罹災家屬辦理慰助及傷者醫療事宜，確保其職災補償權益。另呼籲，各事業單位應維持化學設備各閥件設施正常狀態，並考量增設安全閥雙重防護；且需指定專人確認維修作業步驟符合安全標準，以維護設備及勞工作業安全。
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