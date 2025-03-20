台塑仁武廠管線氣爆釀1死1傷 勞工局勒令停工

高雄台塑仁武廠14日發生工安意外釀成一死一傷，今遭員工爆料才曝光。高市勞檢處初步調查，工廠進行設備管線檢修作業，因未確認減壓閥正常運作，導致管線破裂蒸氣外洩而肇災，已勒令停工並移請地檢署追究雇主刑責，最高可處新台幣30萬元罰鍰。

仁武警分局表示，3月14日傍晚5時許，警方獲報仁武區水管路某工廠發生管線氣爆意外，隨即派員到場，經了解該工廠進行蒸氣管線維修時，發生不明原因的氣爆。

氣爆當下，現場協力廠商維修員陳姓男子（約57歲）當場無呼吸心跳，送醫急救後於當晚6時許宣告不治，另有一名台塑員工受輕傷，全案已報請橋頭地檢署檢察官偵辦。

勞工局表示，經勞檢處初步調查，研判是廠商進行設備管線檢修作業時，因未確認減壓閥正常運作，導致管線破裂蒸氣外洩而肇災。勞檢處已勒令現場停工，雇主違反職安法第6條第1項規定，最高可處新台幣30萬元罰鍰，並移請地檢署追究雇主刑責。