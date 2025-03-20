驚險一瞬間！機車騎士撞上車門噴飛 幸遊覽車閃過保命

一名女子昨天上午開車停在彰化市大埔路後，開車門準備下車，後方駛來的機車撞上車門，女騎士噴飛約10 公尺，幸好後方駛來的遊覽車即時閃過，才未被輾過，僅膝蓋、手肘挫傷，警方依道路交通管理處罰條例開罰轎車駕駛人，處2400元以上4800元以下罰鍰。

此一驚險車禍監視器畫面今天曝光，從畫面中，這名駕駛凌志休旅車的女子，停在彰化市大埔路的停車區內後，疑未注意後方是否有來車，便打開車門準備下車，沒想到後方同向駛來的一輛機車，即撞上車門，機車女騎士閃避不及，因衝力甚大，機車倒地往前滑行，女騎士則噴飛約10公尺遠。

畫面顯示，女騎士倒地後，後方即有一輛遊覽車駛來，幸好司機即時發現，先踩煞車後，再閃過女騎士，幸未輾過，闖禍的女駕駛也受到驚嚇，趨前關心，消防局救護車趕到，檢視婦人僅左膝、左手肘擦挫傷，並無大礙。

彰化警分局指出，汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事，依道路交通處罰條例第56-1條規定，可處汽車駕駛人2400元以上4800元以下罰鍰。