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屏東萬丹農舍突起火 暖警急救援半攙扶半扛救出8旬老婦

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東警分局新鐘所長蔡宗賢、員警盧俊哲、替代役男李建良，今下午兩點突發現新庄路農舍火警，趕緊通報後，第一時間到場，現場傳來老婦呼救聲，員警跟替代役男從後方進入，發現老婦，連忙將老婦從草叢堆、雜物堆，迅速半攙扶半扛將83歲老婦救出。

屏東縣消防局今下午2點21分接獲報案，出動11車18人，由萬丹分隊小隊長伍建泰帶隊前往，火勢在下午2點42分撲滅，83歲老婦由員警救出，老婦右腳背外傷拒絕送醫，現場燃燒面積約20平方公尺。

屏東警分局新鐘派出所長蔡宗賢、員警盧俊哲、替代役男李建良，三人當時正執行防治車手守望勤務，發現新庄路上一處農舍火警，趕緊通報119，並趕抵現場，蔡宗賢說，聽到老婦人在屋內呼喊救命，由於現場都是雜物，加上後面都是草叢堆，大門口又有濃煙竄出。

員警盧俊哲跟替代役男李建良，兩人從附近後門跨過欄杆，發現老婦在屋內，趁火勢還沒延燒時，趕緊將老婦人救出，兩人一邊攙扶、一邊扛著，過程迅速花約3分鐘，要跨越雜草、障礙物、欄杆，快速的將老婦人救出到安全地方，幸無大礙。

屏東縣萬丹鄉新庄路一處農舍今天下午經傳火警，消防人員到場滅火。記者劉星君／翻攝
屏東縣萬丹鄉新庄路一處農舍今天下午經傳火警，消防人員到場滅火。記者劉星君／翻攝
屏東縣萬丹鄉新庄路一處農舍今天下午經傳火警，消防人員到場滅火。記者劉星君／翻攝
屏東縣萬丹鄉新庄路一處農舍今天下午經傳火警，消防人員到場滅火。記者劉星君／翻攝
屏東警分局新鐘所員警盧俊哲、替代役男李建良從屋子後方進入，發現八旬老婦，一邊攙扶一邊扛著老婦，過程克服草叢、各種障礙物，花約三分鐘將老婦救出。記者劉星君／翻攝
屏東警分局新鐘所員警盧俊哲、替代役男李建良從屋子後方進入，發現八旬老婦，一邊攙扶一邊扛著老婦，過程克服草叢、各種障礙物，花約三分鐘將老婦救出。記者劉星君／翻攝
屏東警分局新鐘所員警盧俊哲（右）、替代役男李建良從屋子後方進入，發現八旬老婦，一邊攙扶一邊扛著老婦，過程克服草叢、各種障礙物，花約三分鐘將老婦救出。記者劉星君／翻攝
屏東警分局新鐘所員警盧俊哲（右）、替代役男李建良從屋子後方進入，發現八旬老婦，一邊攙扶一邊扛著老婦，過程克服草叢、各種障礙物，花約三分鐘將老婦救出。記者劉星君／翻攝
屏東警分局新鐘所員警盧俊哲（右）、替代役男李建良（左）從屋子後方進入，發現八旬老婦，一邊攙扶一邊扛著老婦，過程克服草叢、各種障礙物，花約三分鐘將老婦救出。記者劉星君／翻攝
屏東警分局新鐘所員警盧俊哲（右）、替代役男李建良（左）從屋子後方進入，發現八旬老婦，一邊攙扶一邊扛著老婦，過程克服草叢、各種障礙物，花約三分鐘將老婦救出。記者劉星君／翻攝
屏東警分局新鐘所員警盧俊哲、替代役男李建良從屋子後方進入，發現八旬老婦，一邊攙扶一邊扛著老婦，過程克服草叢、各種障礙物，花約三分鐘將老婦救出。記者劉星君／翻攝
屏東警分局新鐘所員警盧俊哲、替代役男李建良從屋子後方進入，發現八旬老婦，一邊攙扶一邊扛著老婦，過程克服草叢、各種障礙物，花約三分鐘將老婦救出。記者劉星君／翻攝

屏東縣 替代役男 老婦

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