日籍婦高雄人行道挨撞 兒重申除照顧家人別無他想

一輛自小客車15日行經高雄市中華三路、五福路口時突然失控，右偏一路開上人行道並撞到一名日籍婦人，警方獲報到場處理。（高市新興警分局提供）中央社

61歲日籍婦人日前在高雄遭衝上人行道的車輛撞傷送醫，持續治療中，生命跡象穩定。婦人兒再度重申，目前只想專心照顧母親，沒有心思對外發言，感謝大家關心。

高雄市一輛自小客車15日下午行經前金區中華、五福路口，沿中華三路北上車道行駛時，突然偏右駛上人行道，撞上與兒子一同來台觀光的61歲日本籍婦人。

事故發生後，高雄市政府行政暨國際處、日本台灣交流協會等單位，持續提供家屬協助。婦人兒子昨晚透過行國處向中央社記者表示，現在只想專心照顧、陪伴母親及處理相關醫療事宜，沒有心思對外發言，但很謝謝大家的關心。

高雄長庚醫院今天表示，日籍婦人生命跡象穩定，目前仍在加護病房接受治療。高雄市政府行政暨國際處持續協助免費住宿，婦人兒子在高雄陪伴母親，還沒有返回日本的規劃。

轄區新興警分局今天告訴中央社記者，這對母子2人原定玩到19日返國，但卻遭逢此意外。日籍婦人腹部手術順利，目前生命跡象穩定但仍處於昏迷未甦醒。

高雄市政府工務局接受中央社記者訪問表示，為維護民眾通行安全，工務局道路養護工程處與交通局於3月17日現場會勘研議改善事宜，會中決議由交通局於肇事路段圓環人行道施作綠鋪標線式人行道。

此外，工務局道工處也將增設人行道護欄，預計於2週內完成肇事路段施工，並已於18日開始進場施工。