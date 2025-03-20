66歲婦尖石登山疑中風 消防員擔架人力背負搶救下山

一名66歲的女性在尖石鄉馬胎古道，登山時疑似中風，意識雖對聲音有反應，但情況令人憂心，同時的友人緊急報案，新竹縣消防局立即派遣橫山分隊2車4人前往救援，並以SKED擔架與人力背負的方式協助搬運患者下山，順利將其運送至登山口，送往新竹北榮醫院進一步治療。

新竹縣消防局表示，今天下午時，新竹縣政府消防局接獲通報，尖石鄉馬胎古道發生登山急病案件，一行11人的登山隊伍中，一名66歲女性登山時疑似中風，意識雖對聲音有反應，但情況令人憂心。消防局指揮科接獲報案後，立即派遣橫山分隊2車4人前往救援。

救護人員接觸患者後，經初步檢測，患者生命徵象穩定，但因山區地形險峻，救護人員決定以SKED擔架與人力背負的方式協助搬運患者下山。在運送過程中，救護隊伍需通過繩索吊橋，面對崎嶇山徑及吊橋晃動，救援人員全程確保患者安全，順利將其運送至登山口，隨即由橫山救護車將患者送往新竹北榮醫院進一步治療。

竹縣消防局提醒，登山活動需評估自身健康狀況，特別是有慢性病史的民眾，如心血管疾病、高血壓或糖尿病等，應事先諮詢醫師建議，並攜帶必要藥物，以備突發狀況。