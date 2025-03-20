調查局破首宗詐團勾結不動產仲介 婦被愛情詐騙4700萬

調查局台北市調查處偵破首宗詐團勾結現職不動產仲介從業人員詐欺案，查出詐團成員洪男等人以感情詐騙手法誘騙7旬婦人等購買泰達幣投資虛假投資平台，待民眾資金用光，詐團又勾結不動產仲介業者柯男，誘使受騙民眾將名下不動產向地下錢莊設定抵押借款，再向個人幣商購買虛擬貨幣，持續投資假投資平台，詐騙、洗錢金額超過新台幣5千萬元，不法所得持續追查中。

台北市處報請基隆地檢署檢察官李承晏指揮偵辦，約談不動產仲介業者柯男到案，並在基隆市警第三分局及北市警松山分局支援，兵分多路前往桃園、永和及三重等地執行搜索，查扣柯男等犯嫌作案手機、委託代辦契約書及供犯罪使用的瑪莎拉蒂轎車1輛等證物，之後陸續逮獲洪男及尹女2人。基隆地檢署今年3月間已依組織犯罪、加重詐欺等罪嫌起訴柯男等8人。

台北市處日前接獲7旬徐婦報案，指詐團趁她情感需要慰藉，遭詐團成員利用網路交友鎖定她詐騙，先平日噓寒問暖，取得她信任及感情後，進行愛情詐騙，誘騙她向詐團車手洪男及尹女購買泰達幣投資虛假投資平台，詐團再迅速移轉泰達幣進行洗錢。

詐團先使用人頭帳戶匯出少量出金款以取信徐婦，後續因徐婦現金用罄，詐欺集團竟貪得無厭，聯合不動產仲介業者柯男，慫恿徐女將名下2間房產設定抵押借款後繼續投資，半年內詐取徐女4700萬餘元，後因徐女陸續向兒子借款，兒子驚覺有異才陪同至台北市處檢舉。

台北市處經深入調查發現，柯男不定時接受詐欺集團派案轉介受騙民眾，卻刻意於初次接觸受騙民眾時假裝是被害人自己找上門，藉此製造假手機對話紀錄以躲避司法人員查緝，柯男更利用受騙民眾急欲將房產變現心態，以話術包裝誆騙被害人接受鉅額懲罰性違約金，台北市處另循線追查發現柯男配合詐欺集團以相同惡質手段詐取邱女及楊女等其他被害人各200萬元，並查知柯男以各種名義從中抽取高額手續費、代書費及預借現金利息數百萬元，惡性重大。