外籍登山客5人團隊強攻雪山 1人滑落50公尺受傷待援

一名外籍男性登山客今天中午在雪山圈谷滑落約50公尺受傷，空勤直升機雖前往救援，但天候無法降落或吊掛，傷者意識清楚，目前仍待救援中。

雪霸國家公園管理處表示，這名受傷的菲律賓籍山友30多歲，他與另外4名菲籍同伴一起組隊雪攀，不料今天中午在雪山線10.7公里處滑落約50公尺，目前等待救難人員趕往救援，傷勢還算穩定。

雪管處表示，這支登山團隊昨天曾被勸阻不要上山，但對方還是未能聽勸，發生滑落意外，但不致有生命危險，已是不幸中的大幸。

雪管處官網下午近4點發布訊息，官網小編強調能深刻理解，差幾百公尺就能登頂，放棄很可惜，但如果沒把握登頂，請回頭下山吧。