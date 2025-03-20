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外籍登山客5人團隊強攻雪山 1人滑落50公尺受傷待援
一名外籍男性登山客今天中午在雪山圈谷滑落約50公尺受傷，空勤直升機雖前往救援，但天候無法降落或吊掛，傷者意識清楚，目前仍待救援中。
雪霸國家公園管理處表示，這名受傷的菲律賓籍山友30多歲，他與另外4名菲籍同伴一起組隊雪攀，不料今天中午在雪山線10.7公里處滑落約50公尺，目前等待救難人員趕往救援，傷勢還算穩定。
雪管處表示，這支登山團隊昨天曾被勸阻不要上山，但對方還是未能聽勸，發生滑落意外，但不致有生命危險，已是不幸中的大幸。
雪管處官網下午近4點發布訊息，官網小編強調能深刻理解，差幾百公尺就能登頂，放棄很可惜，但如果沒把握登頂，請回頭下山吧。
這一波冷鋒讓雪霸國家公園再度出現降雪，雪霸管理處今天依據保育志工和山友的回報，發布雪季期間8處高風險路段，今年3月雪山山頂已積雪約20公 分，且軟雪將成硬冰，呼籲雪攀遊客「不行就回頭」。
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