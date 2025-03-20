影／關渡橋砂石車事故散落大量泥漿 雙向嚴重回堵

新北市關渡橋淡水往八里方向，下午3時許發生砂石車與2輛小客車擦撞事故，導致砂石車載運的大量泥漿土塊散落汙染橋面全線車道，造成雙向嚴重回堵，至下午4時許尚未清理完畢，提醒用路人收聽警廣訊息、提前改道。

據了解，下午原本車多擁擠，砂石車的42歲侯姓司機從淡水端剛開上主橋面不久，因緊急煞車閃避變換車道的小客車，導致車斗內泥漿土塊散落到橋面，在其他車輛輾壓之後汙染範圍擴大，影響雙向車流嚴重回堵。