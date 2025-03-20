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影／關渡橋砂石車事故散落大量泥漿 雙向嚴重回堵
新北市關渡橋淡水往八里方向，下午3時許發生砂石車與2輛小客車擦撞事故，導致砂石車載運的大量泥漿土塊散落汙染橋面全線車道，造成雙向嚴重回堵，至下午4時許尚未清理完畢，提醒用路人收聽警廣訊息、提前改道。
據了解，下午原本車多擁擠，砂石車的42歲侯姓司機從淡水端剛開上主橋面不久，因緊急煞車閃避變換車道的小客車，導致車斗內泥漿土塊散落到橋面，在其他車輛輾壓之後汙染範圍擴大，影響雙向車流嚴重回堵。
淡水警分局獲報派遣8名警力協助疏導管制交通，同時通知環保局協助清除，至下午4時許仍持續清理當中。警方表示，砂石車滲漏將依違反道路交通管理處罰條例第30條舉發，可處3千元以上1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。
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