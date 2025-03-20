影／金髮YUKI穿EMT制服亂入溺水童CPR 消防局：恐觸法

台中市3歲男童日前在自家浴室溺水，送醫不治，男童父親質疑綽號「YUKI」的金髮男子，加入施作CPR涉有不當，另外也有粉專「靠北EMT」質疑，男子身穿EMT制服，是否有假冒觸法的責任，台中市消防局表示，依法規定不得冒用，後續將進一步查明。

消防局副局長楊元吉說，依據緊急醫療救護法第28條規定，非救護技術員不得使用救護技術員名稱，針對民眾身穿印有EMT字樣服裝，是否涉及假冒救護人員情形將進一步查明，若查獲違反規定，可處5000元以上、2.5萬元以下罰鍰。

臉書粉專「靠北EMT」在案發後，貼出急救影片，質疑男子不是義消，也說男子身穿EMT2（緊急醫療技術員二級）臂章的衣服，背後的布標更是印有 EMT字樣，質疑「一般民眾會隨便穿著 EMT2的制服參與急救嗎」、「若非合格 EMT，為何能穿上這樣的服裝」、「是否已涉及冒用醫護人員身分的問題」

檢警調查，鄭姓男子（39歲）與妻子育有一對3歲、1歲的子女，由鄭男帶子女外出遊憩，16日傍晚才返回北屯區東光路住處，妻子出門工作，由鄭男先餵食女兒晚餐，另讓稍長的兒子獨留在浴室內浴缸泡澡，時隔十多分鐘後，因鄭男未聽到在浴室的兒子聲音，前往查看，才發現兒子已在浴缸內無反應，疑似溺水，趕緊聯絡救護車到場，全案依過失致死、違反兒少法偵辦。