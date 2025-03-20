台電外包人員花蓮施工觸電 電弧灼傷右手脖子送醫
台電一名顏姓外包人員今天在花蓮縣玉里鎮進行更換架空LS作業，不慎引發電弧造成觸電，衣物起火燃燒。消防人員趕到評估右手、脖子有電灼傷，生命跡象穩定，緊急送醫治療。台電表示事故原因是未依標準作業流程確實檢電，將要求包商依照流程作業。
花蓮縣消防局今天上午9時2分接獲通報，台電一名施工人員在玉里鎮中華路進行高壓電作業時，不慎觸電，衣物著火，玉里消防分隊人員趕往救護，初步評估傷者意識清楚，生命徵象穩定，右手及脖子處有電灼傷面積約10%，臉部有燒燙傷約5%，左手有1%電灼傷，將他送往玉里慈濟醫院緊急治療，再轉送花蓮慈濟醫院燒燙傷中心醫治。
台電表示，受傷的顏男是工務段承攬商現場工作人員，今天進行更換架空LS開關作業時，未依標準作業程序檢電，在線路仍帶電的情況下進行接地作業，發生電弧灼傷事故，領班立即撥打119請求救護送醫。
台電表示，已指派工務段經理到醫院探視傷者，並提供包商必要協助。也會要求包商確實依照停電作業的標準程序作業，要穿戴護具、確實檢查電路有無帶電及接地，避免再次發生。
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